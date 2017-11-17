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16:07 (мск), источник: РИАЦ

В регионе открыли новое производство по добыче и транспортировке газа

В Быковском районе Волгоградской области реализован масштабный промышленный инвестпроект по созданию технического комплекса по добыче, подготовке, хранению и транспортировке природного газа и газового конденсата Южно-Кисловского газоконденсатного месторождения.

Источник: РИАЦ

Это производство — одно из 28 новых и модернизированных производств, открытых в регионе с 2014 года.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочее совещание на этой новой площадке. В мероприятии принял участие председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев. Финансовая организация инвестировала в проект 1,35 млрд рублей. Общий же объем инвестиций на первом этапе реализации проекта составил более 4,3 млрд рублей.

Перед тем, как зажечь в регионе новый газовый факел, губернатор Андрей Бочаров отметил, что данное событие имеет важное значение для области. Проект наглядно демонстрируют результат продуктивного взаимодействия финансового сектора, органов власти и предприятий.

— Все объекты, создаваемые в рамках инвестпроекта, соответствуют принципам наилучших доступных технологий, обеспечивающих требования к экологической безопасности объекта. Новый завод дал Быкововскому району 136 рабочих мест. За период эксплуатации в бюджеты различных уровней будет отчислен порядка 5 млрд рублей. Перспективы развития позволят региону нарастить объёмы добычи, как по газу, так и по жидким углеводородам, — сказал Андрей Бочаров.

Как рассказал генеральный директор «БыковоГаз» Сергей Герасименко, Южно-Кисловское месторождение открыто в 1980 году. Его подтвержденные запасы составляют 3,5 млрд кубометров газа и 885 тысяч кубометров газового конденсата. Здесь пробурены четыре скважины, Мощность комплекса по подготовке газа составляет 231 млн кубометров в год по газовой фазе, 39,9 тысячи по газовому конденсата и 9,5 тысячи по пропан-бутановой фракции.

— Лицензия на право разработки этого месторождения выдана предприятию на 25 лет. До 2020 года мы будем заниматься добычей, подготовкой и транспортировкой газа. С 2018 года планируем проведение геологоразведочных работ на предмет наличия других месторождений, — сообщил он.

Но перспективы связаны не только с добычей газа, но и с его глубокой переработкой. Так, инвестор планирует ввести в эксплуатацию опытную промышленную установку глубокой переработки газа с использованием биотехнологий для производства кормов для животных. Ориентировочная стоимость проекта 1,5 млрд рублей. По результатам работы опытной установки планируется начать реализацию комплексного проекта глубокой переработки газа с объемом инвестиций более 15 млрд рублей.

— На основе метановой фракции мы планируем производить микробный белок, который будет использоваться для рыбного хозяйства и птицеводства. Первая опытная установка будет построена в 2018 году. По результатам её эксплуатации к 2020 году планируется построить завод по производству микробного белка, — пояснил Сергей Герасименко.

В ходе рабочего совещания обсуждались возможности использования мер государственной поддержки как на федеральном, так и на региональном уровнях. Волгоградская область поддерживает инвестиционные проекты — проект компании «БыковоГаз» получил одобрение областного совета по инвестициям — со следующего года завод начнет получать налоговые льготы.

Отметим, что наведение порядка в ключевых сферах, в том числе финансовой, которое идет в регионе с 2014 года, возвращает доверие инвесторов, крупных финансовых институтов. Волгоградская область — индустриальный центр федерального значения. Реализовать потенциал региона в отрасли, развивать производства, строить новые предприятия и обеспечить базу пополнения бюджета — стратегические задачи промышленной сферы.

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