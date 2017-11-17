Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Актриса Мерил Стрип назвала восхищающую ее ведущую из России
Депутат удивилась реакции западных СМИ на ее клип о "дяде Вове"
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
Умер актер Виталий Шаповалов
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят»
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
“Я - алкоголик”: Лолита Миляковская сделала заявление
«Любимая девочка!»: Овечкин обратился к Шубской
Постройневшая Юлия Снигирь восхитила поклонников (фото)
48-летняя Лопез в «кукольном» платье пришла на вечеринку (фото)
Дубцова появилась на премии в Кремле в платье с разрезом – СМИ
«Молчал 3 года?»: Архарова судится с Башаровым
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
8Военный переворот в Зимбабве
17:52 (мск), источник: Клопс.ru

В калининградских садовых обществах разрешат строить магазины

Калининградские чиновники дополнят правила землепользования и застройки (ПЗЗ) правилами, позволяющими возводить магазины в зоне садоводческих товариществ. Такое обещание озвучил глава комитета по архитектуре и строительству Артур Крупин во время общественных слушаний по ПЗЗ в среду, 15 ноября.

Источник: Клопс.ru

К чиновникам обратились жители СНТ «Железнодорожник», расположенного в районе ул. Земнухова. Они собрали подписи за то, чтобы на территории их садоводства разрешили построить магазин.

«По нашему “Железнодорожнику” уже даже маршрутки ходят, но нет ни одной остановки, ни одной аптеки… Зона участка, где мы хотим возвести магазин, граничит с зоной многоэтажных домов. Соответственно, все жители только “за”. Тем более, что одновременно планируется там построить ещё и остановку», — заявил представитель садоводов Денис Ролик.

На это Крупин ответил, что в новой версии ПЗЗ будут предусмотрены соответствующие поправки для зоны садоводств.

«Мы понимаем, что сегодня в СНТ проживает достаточно много калининградцев. Понятно, что есть потребности в обслуживании. Поэтому мы в основные виды разрешённого использования для зоны Ж-5 внесём магазины. Стройте, пожалуйста, небольшие магазины — ограничение по площадям будет. Мы это сделаем для всех СНТ», — заключил глава комитета.

15 ноября в Калининграде прошли публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки. Этот документ является продолжением утверждённого в 2016 году генплана и детализирует параметры застройки для каждого микрорайона города. Его планируют утвердить 29 ноября на заседании горсовета.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Родственники погибших в авиакатастрофе над Синаем подали иск на 1,4 млрд евро
Госдума предложила приравнять венчание к официальному браку
Пресс-секретарем Шойгу стала тележурналистка Россияна Марковская
Генерал ФСО Лопырев осужден на 10 лет колонии за взятки
ФАС: плацкарт может быть дороже купе и билета на самолет
Госдума приняла пакет законов о черных списках авиадебоширов
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в Чечне
ВГТРК не покажет Олимпиаду в случае неучастия сборной России
У ФСБ в Москве похитили кабель спецсвязи
Спорт
Битва за Север: представляем главный матч тура в Англии «Дерби Северного Лондона» — это матчи между «Арсеналом» и «Тоттенхемом», двумя столичными командами, болельщики которых ненавидят друг друга
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь