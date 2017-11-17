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16:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Нижегородцам предложили закончить ремонт пятиэтажек за свой счет

Чтобы закрасить полосы из цемента на фасаде домов, жильцам придется синуться.

Источник: Комсомольская правда

«Залезть на верблюда — 5 долларов. Слезть с верблюда — 50 долларов» — примерно в такую ситуацию попали жители нескольких домов на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде. Летом 2017 года в зданиях начался ремонт: побелили и покрасили подъезды, замазали цементом трещины на фасаде… и все. На домах остались причудливые загогулины из цемента, и для того, чтобы закрасить их, жителям пятиэтажек предложили скинуться самостоятельно.

— Окраска фасадов домов №№ 12, 13, 15 по проспекту Ленина в 2017—2018 году не планируется. Денежных средств, собираемых с жителей по статье «Текущий ремонт», на данный вид работ недостаточно, в связи с чем на домах №№ 13 и 15 проводится голосование о выполнении работ по ремонту фасада за дополнительную плату, — сообщили «Комсомольской правде» — Нижний Новгород в домоуправляющей компании Ленинского района. В какую именно сумму встанет облагораживание фасада для каждого жителя, пока не уточняется.

Кстати, полосатые дома на проспекте Ленина — далеко не единственные в Нижнем Новгороде. После летней ремонтной кампании остались недокрашеными десятки зданий в разных районах города.

В домоуправляющей компании отмечают: на их взгляд, окраска фасада вообще не относится к их сфере деятельности, и, стало быть, выполнять ее бесплатно они не обязаны.

— Считаем, что данный вид работ относится к работам капитального характера, которым занимается НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД», — подчеркнули в ДУКе.

Однако в фонде капремонта, в свою очередь, заявляют, что в ближайших планах ремонта домов на проспекте Ленина нет. Ремонт и утепление фасадов этих зданий, согласно программе капитального ремонта, запланировано на период с 2034 по 2043 годы. А, стало быть, гости Нижнего Новгорода, которые поедут летом 2018 года из аэропорта Стригино в сторону стадиона, успеют сполна насладиться видами на «дома-зебры».

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