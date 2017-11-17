Нижегородцам предложили закончить ремонт пятиэтажек за свой счет
Чтобы закрасить полосы из цемента на фасаде домов, жильцам придется синуться.
Чтобы закрасить полосы из цемента на фасаде домов, жильцам придется синуться.
«Залезть на верблюда — 5 долларов. Слезть с верблюда — 50 долларов» — примерно в такую ситуацию попали жители нескольких домов на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде. Летом 2017 года в зданиях начался ремонт: побелили и покрасили подъезды, замазали цементом трещины на фасаде… и все. На домах остались причудливые загогулины из цемента, и для того, чтобы закрасить их, жителям пятиэтажек предложили скинуться самостоятельно.
— Окраска фасадов домов №№ 12, 13, 15 по проспекту Ленина в 2017—2018 году не планируется. Денежных средств, собираемых с жителей по статье «Текущий ремонт», на данный вид работ недостаточно, в связи с чем на домах №№ 13 и 15 проводится голосование о выполнении работ по ремонту фасада за дополнительную плату, — сообщили «Комсомольской правде» — Нижний Новгород в домоуправляющей компании Ленинского района. В какую именно сумму встанет облагораживание фасада для каждого жителя, пока не уточняется.
Кстати, полосатые дома на проспекте Ленина — далеко не единственные в Нижнем Новгороде. После летней ремонтной кампании остались недокрашеными десятки зданий в разных районах города.
В домоуправляющей компании отмечают: на их взгляд, окраска фасада вообще не относится к их сфере деятельности, и, стало быть, выполнять ее бесплатно они не обязаны.
— Считаем, что данный вид работ относится к работам капитального характера, которым занимается НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД», — подчеркнули в ДУКе.
Однако в фонде капремонта, в свою очередь, заявляют, что в ближайших планах ремонта домов на проспекте Ленина нет. Ремонт и утепление фасадов этих зданий, согласно программе капитального ремонта, запланировано на период с 2034 по 2043 годы. А, стало быть, гости Нижнего Новгорода, которые поедут летом 2018 года из аэропорта Стригино в сторону стадиона, успеют сполна насладиться видами на «дома-зебры».