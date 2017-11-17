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16:11 (мск), источник: ТАСС

Омские власти почти на треть увеличат субсидии на строительство жилья специалистам на селе

41 млн рублей пойдет на постройку домов для 73 семей.

ОМСК, 17 ноября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омская область в 2018 году в рамках целевой программы устойчивого развития сельских территорий увеличит субсидирование строительства жилья для специалистов на селе с 33 до 41 миллиона рублей. На эти средства построят собственные дома 73 семьи, сообщили в пятницу ТАСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

«В следующем году на улучшение жилищных условий сельских специалистов будет выделено около 41 миллиона рублей, что позволит обеспечить жильем 73 семьи. В 2017 году за счет господдержки в размере 33 миллионов рублей строятся дома для 58 семей», — рассказали в Минсельхозе.

Представитель ведомства отметил, что на сегодняшний день в очереди на получение субсидий в рамках этой программы стоят 150 жителей Омской области. «Государственная поддержка им гарантирована уже в ближайшие два года. Объем субсидирования будет возрастать, и главам районов рекомендовано актуализировать перечень нуждающихся в улучшении жилищных условий на период до 2020 года», — рассказал представитель министерства.

Размер субсидии зависит от состава семьи и составляет от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Согласно социальной норме, на 1 человека должно быть 33 квадратных метра жилья, на двух — 42, на трех и более — по 18 квадратных метров на каждого. При этом семьи могут дополнительно увеличить площадь дома за собственный счет с привлечением, например, материнского капитала.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов России. Площадь сельхозугодий составляет 6,1 миллиона гектаров, из которых около 2,1 миллиона гектаров отводится под зерновые. Сельскохозяйственным производством занимаются более 300 организаций, более 2 тысяч фермерских хозяйств, 280 тысяч личных подсобных хозяйств.

По данным Омского государственного аграрного университета им. П. А. Столыпина, в настоящий момент потребность предприятий агропромышленного комплекса региона составляет около 5,8 тысячи специалистов высшего уровня квалификации. Наиболее востребованными являются ветеринарные врачи, зоотехники, агроинженеры, агрономы и агрохимики.

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