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18:18 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области на обслуживание бездомных потратят 4 млн рублей

Волгоградские власти потратят 4,1 миллиона рублей на обслуживание людей без определенного места жительства в 2018 году.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на документы, соответствующая заявка появилась 16 ноября на сайте госзакупок. Так, областной комитет соцзащиты населения ищет организацию, которая сможет оказывать в регионе «услуги в полустационарной форме социального обслуживания». Так, исполнителю заказа необходимо будет предоставлять бездомным горячее питание, сухпайки, одежду, обувь, средства гигиены, а также места для ночлега до 10 суток. Кроме того, подрядчику нужно будет устраивать для бомжей консультации у юриста, психолога, а в некоторых случаях и у священника. Добавим, что бездомным, также требуются медосмотр и меднаблюдение.

Добавим, что к подрядчику выдвигается ряд требований. Он должен иметь отдельные жилые помещения, в которых можно разместить от 4 до 10 человек или более, установить кровати, мебель для приготовления пищи и отдыха, а также дезинфекционную камеру.

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