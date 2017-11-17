В Волгоградской области на обслуживание бездомных потратят 4 млн рублей

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на документы, соответствующая заявка появилась 16 ноября на сайте госзакупок. Так, областной комитет соцзащиты населения ищет организацию, которая сможет оказывать в регионе «услуги в полустационарной форме социального обслуживания». Так, исполнителю заказа необходимо будет предоставлять бездомным горячее питание, сухпайки, одежду, обувь, средства гигиены, а также места для ночлега до 10 суток. Кроме того, подрядчику нужно будет устраивать для бомжей консультации у юриста, психолога, а в некоторых случаях и у священника. Добавим, что бездомным, также требуются медосмотр и меднаблюдение.