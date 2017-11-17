В Воронеже РЖД оштрафовали за загрязнение воздуха на 180 тысяч рублей
Сотрудники транспортной прокуратуры насчитали по меньшей мере 38 кг вредных выбросов.
Сотрудники транспортной прокуратуры насчитали по меньшей мере 38 кг вредных выбросов.
Сотрудники Московской межрегиональной транспортной прокуратурой обнаружили, что
Работники надзорного ведомства установили, что только в мае текущего года в атмосферу из четырех труб выбросили более 20 наименований опасных для природы и жизни человека веществ общей массой свыше 38 кг.
Прокуратура возбудила в отношении административное дело по ч. 1 ст. 8.21 КоАП «нарушение правил охраны атмосферного воздуха». В итоге назначили штраф — 180 тысяч рублей.
ОАО «РЖД», не согласившись с этим решением Центрального районного суда г. Воронежа, обжаловало его в вышестоящий суд.
Однако Воронежский областной суд оставил жалобу без удовлетворения, а постановление по делу об административном правонарушении — без изменения. Таким образом, оно вступило в законную силу.