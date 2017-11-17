В Воронеже РЖД оштрафовали за загрязнение воздуха на 180 тысяч рублей

Сотрудники Московской межрегиональной транспортной прокуратурой обнаружили, что Юго-Восточной дирекцией инфраструктуры — структурным подразделением Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД» допускается производственная деятельность, оказывающая вредное воздействие на окружающую среду.

Работники надзорного ведомства установили, что только в мае текущего года в атмосферу из четырех труб выбросили более 20 наименований опасных для природы и жизни человека веществ общей массой свыше 38 кг.

Прокуратура возбудила в отношении административное дело по ч. 1 ст. 8.21 КоАП «нарушение правил охраны атмосферного воздуха». В итоге назначили штраф — 180 тысяч рублей.

ОАО «РЖД», не согласившись с этим решением Центрального районного суда г. Воронежа, обжаловало его в вышестоящий суд.