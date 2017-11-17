Открываются чартерные авиарейсы из Казани в Шарджу
(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). С 28 декабря этого года по 22 марта 2018 года авиакомпания «Россия» запускает чартерные рейсы по маршруту Казань — Шарджа, сообщает
(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). С 28 декабря этого года по 22 марта 2018 года авиакомпания «Россия» запускает чартерные рейсы по маршруту Казань — Шарджа, сообщает
Планируется, что полеты из столицы Татарстана будут выполняться по четвергам и воскресеньям в 13.20. Также запланирован однократный рейс из Казани в Шардж в понедельник 1 января в 5.15.
Обратные рейсы в столицу Татарстана — по пятницам и понедельникам в 00.30, а также 1 января в 16.25.
Полеты будут осуществляться на Boeing 737−800 вместимостью 189 мест.