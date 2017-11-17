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17:19 (мск), источник: Калининград.Ru

Дорожники отремонтировали мост на трассе Калининград — Черняховск

Дорожники отремонтировали мост через реку Дейма на 38-м километре трассы Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой. Длина сооружения составляет 777,64 метра. Работы на объекте вели чуть больше года.

Мост через Дейму имеет раздельные пролётные строения для каждого направления движения и по две полосы в каждую сторону. В этом году выполнен ремонт правого пролётного строения, левое было отремонтировано в 2015 году, — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе федерального учреждения Упрдор «Северо-Запад».

На мосту установили новое перильное ограждение из композитных материалов, заменили барьеры, обновили покрытие, отремонтировали и покрасили железобетонные поверхности и другие части сооружения. «Помимо этого смонтировано 17 резиново-металлических деформационных швов, установлены новые опоры освещения, а также система судовой сигнализации. Ограничения скорости, действовавшие в период проведения работ, сняты», — добавили в пресс-службе.

На трассе продолжается ремонт мостов через реки Голубая, Преголя и ручей Глубокий. Работы на них должны завершить в октябре 2018 года, однако подрядчик пообещал сдать объекты к июню.

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