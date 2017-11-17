Крыши мира: какие стартапы из США и Европы изменят рынок недвижимости в России

Последние несколько лет рынок приложений в области недвижимости динамично развивается. Для них даже появилось свое название — proptech (property tech). До 2022 года аналитики предсказывают рост числа таких сервисов в 3−4 раза. Однако proptech-сервисы вряд ли займут более 20% от общего рынка агентств: рынок недвижимости довольно непростой для запуска новых технологических решений и развивается медленно, а собственники жилья чаще — люди старшего поколения. Чтобы привлечь внимание зрелой аудитории, современные онлайн-агентства все больше стараются использовать новые подходы к своей работе.

Фиксированная стоимость услуг у Purplebricks.

Объем инвестиций: $86 млн.

Отличительная особенность: фиксированная стоимость работы агентов (не зависит от стоимости недвижимости).

Конкуренты: классические агентства недвижимости.

Сложность реализации: высокая, так как высоки расходы на маркетинг, качественную CRM и максимально высокие стандарты качества клиентского сервиса.

Британский проект по сопровождение сделок по продаже и аренде недвижимости Purplebricks основан в 2014 году. За три года работы удалось создать целую культуру обслуживания в Англии и Австралии, не имеющую равных на глобальном рынке.

На первый взгляд онлайн-сервис оказывает классические риелторские услуги, однако в основе его бизнес-модели заключена задача — сделать процесс купли-продажи домов удобнее, экономичнее и облегчить жизнь конечного потребителя. Стоимость услуг не определяется процентом от сделки и, в отличие от агентств классического типа, зачастую фиксированная. Так, Purplebricks за продажу дома в центре Лондона попросит 849 фунтов (независимо от стоимости самого дома), а за услуги, оказанные обычным агентством, придется заплатить примерно 1,5% от суммы сделки (при цене дома 250 000 фунтов — 2 900 фунтов).

Как проекту удается работать с такой ценой? Во-первых, автоматизация процессов позволяет онлайн-агентству работать быстрее и совершать гораздо больше сделок, чем за тот же период может провести классическое агентство. Во-вторых, стоимость привлечения лида у них гораздо ниже. В интернете охват потенциальных клиентов шире, в то время как классические маркетинговые инструменты (обзвоны и реклама в витрине) не смогут дать такого эффекта. При этом, как ни странно, именно витринные баннеры популярны в Европе: у британских агентств именно в витринах первых этажей домов часто можно встретить заманивающие предложения.

В России агентство Capital Mars напоминает по своему устройству модель сервиса Purplebricks. Российский сервис применяет современные способы коммуникации и привлекают клиентов через интернет, однако использование непрозрачной схемы с процентами от сделки противоречит здравому смыслу. Например, усилия агента, затраченные на продажу квартир, скажем, за 6 и 9 млн рублей, одинаковые, а комиссия от сделки более дорогого жилья — в 1,5 раза выше. Сервис успешно работает в Москве, но выручка компании, по нашим данным, небольшая, что говорит о том, что российский рынок пока не готов к подобным сервисам.

Быстрый выкуп через OpenDoor.

Объем инвестиций: $320 млн.

Отличительная особенность: быстрый выкуп недвижимости по близкой к рыночной стоимости (в среднем на 5% меньше).

Конкуренты: нет.

Сложность реализации: высокая, необходим крупный капитал, чтобы выкупать дорогую недвижимость и качественная оценка рисков.

Американский сервис выкупа недвижимости в течение гарантированного срока OpenDoor появился в том же году, объем инвестиций составил более $300 млн. Его идея — если вы хотите быстро и выгодно продать дом, то OpenDoor выкупит его у вас в течение двух недель сам, предварительно оценив его рыночную стоимость (сервис-аналог CarPrice в сфере недвижимости). Таким образом, процесс продажи дома становится легче: можно не ждать покупателей, если вопрос продажи срочный и не требует отлагательств.

Бизнес-модель OpenDoor проста. За счет возможности быстрого выкупа дома компания предлагает цену примерно на 5% ниже среднерыночной. Для продавца это выгодное предложение, так как при продаже временной фактор может играть большую роль. Например, хороший вариант уже найден, а на поиск покупателей собственной квартиры практически нет времени. После выкупа специалисты OpenDoor уже знают, как продать эти дома чуть дороже рыночной стоимости. Помочь может home staging (предпродажная подготовка): мелкий ремонт, красивые фотографии, качественная работа агентов. Таким образом, компания продает дома в среднем на 5−10% дороже среднерыночной стоимости, а суммарная выгода сервиса составляет до 10% от стоимости каждого дома.

Несмотря на простую схему работы сервиса, повторить ее удастся далеко не каждому, так как нужен крупный капитал (стоимость объектов высокая, а для закрытия сделки требуется время). Именно по этой причине у сервиса на сегодняшний день нет конкурентов. Есть у бизнес-модели и риск потерять все эти деньги при нестабильной рыночной ситуации. Рынок недвижимости может «лихорадить», тогда цены на жилье начнут падать, а значит, закрывать сделки, оставаясь в плюсе, будет уже сложнее.

В России также прослеживается необходимость быстро продавать недвижимость, поэтому вероятность появления отечественных аналогов OpenDoor велика. На российском рынке уже работают агентства (например, «Миэль»), которые обещают выкупить недвижимость за 90% от рыночной стоимости, но по факту делают это лишь за 60−70%. От подобных сервисов требуется формулировка более выгодной цены и упаковка всего процесса в красивый сервис.

НomeLight рекомендует риелтора.

Объем полученных инвестиций: $55 млн.

Отличительная особенность: использование машинного обучения и анализа больших данных для решения проблемы поиска агента.

Конкуренты: поиск в Google.

Сложность реализации: высокая, уникальное техническое решение, сложные алгоритмы подбора.

Количество классических досок объявлений в сфере недвижимости постоянно растет. Большинство из них размещается риелторами, а значит, сделки продолжают совершать агенты. При этом вопрос доступного поиска риелтора остается нерешенным: люди прислушиваются к рекомендациям друзей или ищут специалиста через соцсети. Проблему решает американский сервис HomeLight, который на рынке с 2012 года, и делает это с помощью собственной системы рекомендаций, основанной на анализе множества факторов: начиная от типа сделки и района, заканчивая стоимостью недвижимости и внутренней оценкой риелтора в системе. Такой анализ структурирует информацию, собранную из более чем 100 источников, и базу данных, в которой находится более 30 млн записей о сделках.

Бизнес-модель сервиса подробно нигде не описана. В официальных отчетах говорится лишь о росте количества объявлений и расширении географии (сейчас НomeLight работает по всей Америке). Предположительно, сервис может зарабатывать на продаже клиентской базы риелторам. По словам CEO компании Дрю Юэра, такой подход способствует наиболее быстрому закрытию сделок (до 30 дней) и продаже на 3% дороже, чем без рекомендованного агента. Кроме того, хороший риелтор помогает снять с собственника, с которым работает целая команда профессионалов (фотограф, менеджер по предпродажной подготовке дома, юрист), сразу несколько задач. В России есть все предпосылки, чтобы подобная площадка была успешна, если на рынке появится качественная рекомендательная система.

Консьерж-сервис от Zumper.

Объем полученных инвестиций: $31,5 млн.

Отличительная особенность: онлайн-заявка на квартиру и консьерж-сервис по поиску недвижимости.

Конкуренты: нет.

Сложность реализации: средняя, необходима база листингов и автоматизация некоторых процессов.

Американский сервис Zumper впервые был представлен на TechCrunch Distrupt в 2012 году и вскоре получил свои первые инвестиции — $1 млн. Проект располагает большой базой объявлений с элементами автоматизации подачи заявки. Изначально компания предоставляла просто максимально достоверную информацию о каждом объекте недвижимости (подробное описание, качественные фото, актуальность 100%). Сейчас сервис по-прежнему является одним из лидеров по количеству объявлений с высоким уровнем достоверности, однако фокус компании сместился на потребности арендаторов.

Например, проект Zumper Instant позволяет подать онлайн-заявку на аренду квартиры. Это оказалось востребовано в Америке, так как система подачи стандартной заявки требует заполнить большое количество документов (почти такого же, как при оформлении крупного кредита или ипотеки в России). Процедуру по заполнению анкет необходимо проделывать каждый раз, когда какая-то из квартир вас заинтересует. Обработка каждой анкеты стоит денег — до $40. Zumper помогает заполнить все в онлайне и сам взаимодействует со всеми внешними службами. Такой подход позволяет арендаторам экономить время и деньги, а собственникам и агентам — избавить себя от бумажной работы. Теперь все заявки доступны для них в онлайне. И хотя на рынке существуют компании, размещающие листинги (Zillow и Craiglist) или имеющие консьерж-сервис («Локалс»), конкурентоспособность у Zumper Instant высока — благодаря объединению двух важных процесса: автоматизации и листинга.