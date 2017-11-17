Крыши мира: какие стартапы из США и Европы изменят рынок недвижимости в России
Современные сервисы пробуют новые
Современные сервисы пробуют новые
Последние несколько лет рынок приложений в области недвижимости динамично развивается. Для них даже появилось свое название — proptech (property tech). До 2022 года аналитики предсказывают рост числа таких сервисов в 3−4 раза. Однако
Фиксированная стоимость услуг у Purplebricks.
Объем инвестиций: $86 млн.
Отличительная особенность: фиксированная стоимость работы агентов (не зависит от стоимости недвижимости).
Конкуренты: классические агентства недвижимости.
Сложность реализации: высокая, так как высоки расходы на маркетинг, качественную CRM и максимально высокие стандарты качества клиентского сервиса.
Британский проект по сопровождение сделок по продаже и аренде недвижимости Purplebricks основан в 2014 году. За три года работы удалось создать целую культуру обслуживания в Англии и Австралии, не имеющую равных на глобальном рынке.
На первый взгляд
Как проекту удается работать с такой ценой?
В России агентство Capital Mars напоминает по своему устройству модель сервиса Purplebricks. Российский сервис применяет современные способы коммуникации и привлекают клиентов через интернет, однако использование непрозрачной схемы с процентами от сделки противоречит здравому смыслу. Например, усилия агента, затраченные на продажу квартир, скажем, за 6 и 9 млн рублей, одинаковые, а комиссия от сделки более дорогого жилья — в 1,5 раза выше. Сервис успешно работает в Москве, но выручка компании, по нашим данным, небольшая, что говорит о том, что российский рынок пока не готов к подобным сервисам.
Быстрый выкуп через OpenDoor.
Объем инвестиций: $320 млн.
Отличительная особенность: быстрый выкуп недвижимости по близкой к рыночной стоимости (в среднем на 5% меньше).
Конкуренты: нет.
Сложность реализации: высокая, необходим крупный капитал, чтобы выкупать дорогую недвижимость и качественная оценка рисков.
Американский сервис выкупа недвижимости в течение гарантированного срока OpenDoor появился в том же году, объем инвестиций составил более $300 млн. Его идея — если вы хотите быстро и выгодно продать дом, то OpenDoor выкупит его у вас в течение двух недель сам, предварительно оценив его рыночную стоимость (сервис-аналог CarPrice в сфере недвижимости). Таким образом, процесс продажи дома становится легче: можно не ждать покупателей, если вопрос продажи срочный и не требует отлагательств.
Несмотря на простую схему работы сервиса, повторить ее удастся далеко не каждому, так как нужен крупный капитал (стоимость объектов высокая, а для закрытия сделки требуется время). Именно по этой причине у сервиса на сегодняшний день нет конкурентов. Есть у
В России также прослеживается необходимость быстро продавать недвижимость, поэтому вероятность появления отечественных аналогов OpenDoor велика. На российском рынке уже работают агентства (например, «Миэль»), которые обещают выкупить недвижимость за 90% от рыночной стоимости, но по факту делают это лишь за 60−70%. От подобных сервисов требуется формулировка более выгодной цены и упаковка всего процесса в красивый сервис.
НomeLight рекомендует риелтора.
Объем полученных инвестиций: $55 млн.
Отличительная особенность: использование машинного обучения и анализа больших данных для решения проблемы поиска агента.
Конкуренты: поиск в Google.
Сложность реализации: высокая, уникальное техническое решение, сложные алгоритмы подбора.
Количество классических досок объявлений в сфере недвижимости постоянно растет. Большинство из них размещается риелторами, а значит, сделки продолжают совершать агенты. При этом вопрос доступного поиска риелтора остается нерешенным: люди прислушиваются к рекомендациям друзей или ищут специалиста через соцсети. Проблему решает американский сервис HomeLight, который на рынке с 2012 года, и делает это с помощью собственной системы рекомендаций, основанной на анализе множества факторов: начиная от типа сделки и района, заканчивая стоимостью недвижимости и внутренней оценкой риелтора в системе. Такой анализ структурирует информацию, собранную из более чем 100 источников, и базу данных, в которой находится более 30 млн записей о сделках.
Объем полученных инвестиций: $31,5 млн.
Отличительная особенность:
Конкуренты: нет.
Сложность реализации: средняя, необходима база листингов и автоматизация некоторых процессов.
Американский сервис Zumper впервые был представлен на TechCrunch Distrupt в 2012 году и вскоре получил свои первые инвестиции — $1 млн. Проект располагает большой базой объявлений с элементами автоматизации подачи заявки. Изначально компания предоставляла просто максимально достоверную информацию о каждом объекте недвижимости (подробное описание, качественные фото, актуальность 100%). Сейчас сервис
Например, проект Zumper Instant позволяет подать
В августе 2017 года появился новый продукт — Zumper Select. Он делает долгосрочную аренду апартаментов или дома такой же простой, как в отеле. Объект можно забронировать онлайн, и процесс оформления сделки будет вести сотрудник площадки Zumper. Таким образом, площадка берет на себя весь процесс взаимодействия с арендатором: от поиска объявления до заселения его в квартиру.