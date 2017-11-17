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17:48 (мск), источник: РИА Новости

В Сочи отремонтируют пострадавшее от пожара общежитие за две недели

СОЧИ, 17 ноя — РИА Новости. Квартиры, выгоревшие полностью в пожаре в общежитии на улице Чебрикова в Сочи, будут отремонтированы капитально, в квартирах, пострадавших от задымления, проведут косметический ремонт, работы должны быть выполнены в двухнедельный срок, сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: РИА Новости

Возгорание многоквартирного общежития в Сочи на улице Чебрикова произошло во вторник утром. В результате пожара погибла одна женщина, 28 человек пострадали, в том числе двое детей. Всего были эвакуированы более 50 человек. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По факту гибели женщины в результате пожара возбуждено уголовное дело. Глава Кубани Вениамин Кондратьев поручил провести тщательную проверку причин возгорания.

«Шесть выгоревших полностью квартир в общежитии на улице Чебрикова в Сочи будут отремонтированы капитально. В 15 других квартирах, пострадавших от задымления, проведут косметический ремонт. Надо сделать полностью проводку во всем доме, провести инвентаризацию водопровода и канализации. И все это отремонтировать. Это первая задача. Вторая — привести в порядок места общего пользования, коридоры по всему дому», — сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на главу города Анатолия Пахомова.

Пристройка к дому, с которой, по словам очевидцев, начался пожар, уже демонтирована. Только в первые два дня строители вывезли отсюда 30 тонн мусора. Также из коридоров здания уберут мебель, которая находилась в коридоре и служила жильцам кладовкой. Во время пожара расположенные вдоль стен прохода шкафы быстро воспламенились и мешали эвакуации пострадавших. За тем, чтобы мебель не появилась вновь в коридоре, должна следить управляющая компания, обслуживающая дом, уточняет пресс-служба.

Работы должны быть выполнены в двухнедельный срок. Жителям, которым ремонт приносит неудобства, было предложено переехать во временный пункт размещения в пансионате «Нева». Сейчас в нем проживают 32 жителя общежития, говорится в сообщении муниципалитета.

Кадры с места пожара в общежитии в Сочи, где погиб один человек.

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