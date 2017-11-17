Налоговики смогут блокировать электронные кошельки

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 ноя — Sputnik. Министерству по налогам и сборам предоставлено право приостанавливать операции граждан не только по банковским счетам, но и электронным кошелькам, соответствующее постановление Совмина опубликовано в пятницу.

Правительство РБ приняло постановление № 850, в соответствии с которым вносятся изменения в положение о Министерстве по налогам и сборам — ведомство ждут некоторые изменения. В частности, МНС предоставлено право приостанавливать операции не только по их банковским счетам, но и по электронным кошелькам в банках в случаях, предусмотренных законодательством.

Кроме того, министр больше не должен утверждать график проверок соблюдения в инспекциях МНС и госорганизациях, подчиненных ведомству.

Изменения коснулись и территориальных органов МНС. Количество территориальных органов сократили. Теперь их будет всего 87 (ранее было 149).