Минтранс Крыма изучает возможность запуска электричек между полуостровом и Краснодаром

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Министерство транспорта Крыма рассматривает возможность запуска электропоездов между Краснодарским краем и полуостровом после ввода в эксплуатацию железнодорожной ветки по строящемуся Крымскому мосту. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр транспорта региона Игорь Захаров.

«Между Краснодарским краем и Крымом вопрос о введении пассажирского сообщения электричками рассматривается уже сейчас. Ведутся переговоры, есть заинтересованные коммерческие структуры, которые готовы вкладывать деньги», — сказал он.