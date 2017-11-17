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18:08 (мск), источник: ТАСС

Минтранс Крыма изучает возможность запуска электричек между полуостровом и Краснодаром

Министр транспорта Крыма сообщил, что существуют «заинтересованные коммерческие структуры, которые готовы вкладывать деньги».

Источник: Reuters

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Министерство транспорта Крыма рассматривает возможность запуска электропоездов между Краснодарским краем и полуостровом после ввода в эксплуатацию железнодорожной ветки по строящемуся Крымскому мосту. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр транспорта региона Игорь Захаров.

«Между Краснодарским краем и Крымом вопрос о введении пассажирского сообщения электричками рассматривается уже сейчас. Ведутся переговоры, есть заинтересованные коммерческие структуры, которые готовы вкладывать деньги», — сказал он.

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» без привлечения внебюджетного финансирования. Его протяженность составит 19 км. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года, общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Автомобильное движение по мосту откроется в 2018 году, железнодорожное — в 2019 году.

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