Минтранс Крыма изучает возможность запуска электричек между полуостровом и Краснодаром
Министр транспорта Крыма сообщил, что существуют «заинтересованные коммерческие структуры, которые готовы вкладывать деньги».
Министр транспорта Крыма сообщил, что существуют «заинтересованные коммерческие структуры, которые готовы вкладывать деньги».
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Министерство транспорта Крыма рассматривает возможность запуска электропоездов между Краснодарским краем и полуостровом после ввода в эксплуатацию железнодорожной ветки по строящемуся Крымскому мосту. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр транспорта региона Игорь Захаров.
«Между Краснодарским краем и Крымом вопрос о введении пассажирского сообщения электричками рассматривается уже сейчас. Ведутся переговоры, есть заинтересованные коммерческие структуры, которые готовы вкладывать деньги», — сказал он.
Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» без привлечения внебюджетного финансирования. Его протяженность составит 19 км.