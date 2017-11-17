В Крыму предложили вариант, как сократить срок ожидания капремонта

«Ремонт в некоторых домах запланирован аж на 2034 год. Конечно, люди возмущены. Многие отказываются платить, заявляя, что не доживут до этого срока. Я предлагал прилагать к квитанции выписку закона, в которой пояснять людям, на основании чего можно делать ремонт. Нужно людям объяснить, что если на весь дом вам надо 10 млн руб, а отремонтировать крышу в девятиэтажке стоит 2 млн руб, и если дом собрал эти два миллиона, то давайте им вместо 33−34-ого года дадим отремонтировать крышу раньше. Как передовиков двинем их вперед. Так у людей появятся реальные примеры и факты, когда деньги начинают работать»

Аксенов