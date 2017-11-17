В Крыму предложили вариант, как сократить срок ожидания капремонта

В то же время он подчеркнул, что систему взимания взносов с жильцов многоквартирных домов на капитальный ремонт необходимо корректировать. Прежде всего, считает Аксенов, нужно предоставить возможность горожанам при накоплении необходимой суммы сокращать срок ожидания капитального ремонта.
«Ремонт в некоторых домах запланирован аж на 2034 год. Конечно, люди возмущены. Многие отказываются платить, заявляя, что не доживут до этого срока. Я предлагал прилагать к квитанции выписку закона, в которой пояснять людям, на основании чего можно делать ремонт. Нужно людям объяснить, что если на весь дом вам надо 10 млн руб, а отремонтировать крышу в девятиэтажке стоит 2 млн руб, и если дом собрал эти два миллиона, то давайте им вместо 33−34-ого года дадим отремонтировать крышу раньше. Как передовиков двинем их вперед. Так у людей появятся реальные примеры и факты, когда деньги начинают работать»
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), ранее о возможности переноса сроков капремонта заявляла и министр ЖКХ Крыма Марина Горбатюк. Она отмечала, что это возможно при наличии конкретного источника финансирования. Им могут стать, в частности, деньги собственников квартир, которые уплачиваются ими в качестве взносов на капремонт общего имущества, местный или республиканский бюджет. Также источником может стать экономия средств по итогам торгов на выполнение капремонта и увеличение доходной части фонда за счет взносов собственников помещений в других домах.
В феврале Совет министров РК утвердил минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Крыма на 2017 год в размере 6,16 рубля. Кроме того, Госсовет Республики установил правовые основы предоставления отдельным категориям граждан компенсации расходов на уплату взноса на капремонт. В их число вошли одинокие неработающие крымчане старше 70 лет, в составе которых только граждане старше этого возраста, имеют право на льготу в размере 50%. А достигшие 80-летнего возраста от уплаты взноса освобождаются полностью.