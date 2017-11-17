В Сочи протестировали концепт тяжелого мотоцикла «Иж»

Впервые тяжелый мотоцикл, разработанный Концерном «Калашников», был представлен на форуме «Армия-2017». Его габариты — 2900×940х1250 мм. Вес — 510 кг.

Максимальная скорость мотоцикла — 250 км/ч. Разгон с 0 до 100 км/ч за 3,5 секунды. Мощность двигателя — 110 кВт. Тип двигателя — бензиновый, оппозитный.

Минобороны РФ уже начало тестировать новые мотоциклы. Кроме того, в конце августа текущего года несколько образцов «Иж» были переданы столичной полиции.