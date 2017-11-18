Хабаровчане привыкли покупать новогодние сувениры в тепле

Хабаровчане в этом году могут не увидеть на улицах краевого центра новогодние ларьки с праздничной атрибутикой, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». На сегодняшний день пока что ни один предприниматель не выразил желания организовать в городе лавки с праздничными сувенирами.

— Для продажи новогодних сувениров в Хабаровске выделено 30 мест, но к сожалению, на данный момент ни одной заявки нет, и мы предполагаем, что не будет, — говорит начальник отдела организации работы рынков и мелкой розницы Хабаровска Лариса Колмыкова. — Запросы горожан выросли. А качество обслуживания на улице нынешним требованиям покупателей уже не соответствует. Хабаровчане сейчас могут приобрести те же самые сувениры в цивилизованных условиях, в тепле. В гипермаркетах представлено достаточно новогодних сувениров по демократичным ценам. Популярность новогодних киосков значительно упала в последние пару лет. В 2016 году одна заявка все же поступила. Купить новогоднюю атрибутику можно было по старинке в Южном микрорайоне.

— Если желающие найдутся — место выделим. Прием заявок идет до 31 декабря, — продолжает Лариса Колмыкова. — В этом году в некоторых районах города будут работать ларьки по продаже пиротехники. Заявки уже есть. Один ларек разместится в Индустриальном районе по улице Краснореченской, второй в Железнодорожном районе на ДОСах и третий в районе улицы Павла Морозова.