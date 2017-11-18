Минфин оценил в 53,5 млн рубля модернизацию ЕГАИС для продаж алкоголя в интернете

Ранее замглавы Минздрава Дмитрий Костенников направил в Минфин отрицательный отзыв на законопроект о допуске всех алкогольных напитков в онлайн-магазины с 1 января 2018 года. Напомним, в конце 2016 года российские ритейлеры вместе с участниками алкогольного рынка разработали схему продажи спиртного через интернет-магазины. По ней товар будут доставлять курьеры с терминалами для подключения к ЕГАИС и мобильной кассой, а оплата будет возможна только банковской картой.