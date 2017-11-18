Минфин оценил в 53,5 млн рубля модернизацию ЕГАИС для продаж алкоголя в интернете
Минфин России подсчитал расходы на модернизацию и обеспечение работы единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) в случае запуска
Минфин России подсчитал расходы на модернизацию и обеспечение работы единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) в случае запуска
Ранее замглавы Минздрава Дмитрий Костенников направил в Минфин отрицательный отзыв на законопроект о допуске всех алкогольных напитков в