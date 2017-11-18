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07:02 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Минфин оценил в 53,5 млн рубля модернизацию ЕГАИС для продаж алкоголя в интернете

Минфин России подсчитал расходы на модернизацию и обеспечение работы единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) в случае запуска интернет-продаж алкоголя. По подсчетам ведомства, они составят около 53,5 млн руб. Такие данные следуют из приложений к законопроекту на портале regulation.gov.ru.

Источник: РИА "Новости"

Ранее замглавы Минздрава Дмитрий Костенников направил в Минфин отрицательный отзыв на законопроект о допуске всех алкогольных напитков в онлайн-магазины с 1 января 2018 года. Напомним, в конце 2016 года российские ритейлеры вместе с участниками алкогольного рынка разработали схему продажи спиртного через интернет-магазины. По ней товар будут доставлять курьеры с терминалами для подключения к ЕГАИС и мобильной кассой, а оплата будет возможна только банковской картой.

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Во время загрузки произошла ошибка.
14 ноября© Ньюстюб
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