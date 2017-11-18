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07:27 (мск), источник: Informburo.kz

Производство казахстанской обуви последние два года стоит на месте

За минувший год отечественные обувные фабрики обеспечили внутренний рынок всего на полтора процента, передаёт телеканал «Астана».

Источник: Informburo.kz

Причину столь низких показателей производители видят в «сером» импорте — обувь, ввозимая крупными партиями в Казахстан из-за рубежа, не декларируется и не облагается таможенными пошлинами. Как следствие, её реализация обходится намного дешевле.

Тем временем, в Казахстане за последние два года объём выпускаемой продукции остаётся на одном уровне — полтора миллиона пар обуви в год.

Обувщики также сетуют на дефицит качественного сырья в Казахстане. Хорошую кожу приходится закупать за границей, а это очень дорого. Казахстанские производители кожи готовы работать с отечественными производителями, но при всём желании у них нет возможности обеспечить сырьём все местные фабрики. Поэтому сами предприниматели пробуют производить натуральную кожу по турецкой и итальянской технологиям.

Ранее на проблемы с сырьём жаловались работники отечественных кожевенно-меховых предприятий. По словам кожевников, им приходится довольствоваться второсортным сырьём, которое не отличается качеством. Лучший же материал скупают иностранные предприниматели, чаще всего из Турции и Китая. После выделки они продают казахстанцам это же сырьё, но уже в несколько раз дороже.

Решить проблему можно, только введя официальный запрет на экспорт кожевенного сырья, считают специалисты. Предприниматели уже обратились в Министерство сельского хозяйства РК с просьбой закрыть границу для вывоза невыделанных шкур.

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