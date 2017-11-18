Производство казахстанской обуви последние два года стоит на месте
За минувший год отечественные обувные фабрики обеспечили внутренний рынок всего на полтора процента, передаёт телеканал «Астана».
За минувший год отечественные обувные фабрики обеспечили внутренний рынок всего на полтора процента, передаёт телеканал «Астана».
Причину столь низких показателей производители видят в «сером» импорте — обувь, ввозимая крупными партиями в Казахстан
Тем временем, в Казахстане за последние два года объём выпускаемой продукции остаётся на одном уровне — полтора миллиона пар обуви в год.
Обувщики также сетуют на дефицит качественного сырья в Казахстане. Хорошую кожу приходится закупать за границей, а это очень дорого. Казахстанские производители кожи готовы работать с отечественными производителями, но при всём желании у них нет возможности обеспечить сырьём все местные фабрики. Поэтому сами предприниматели пробуют производить натуральную кожу по турецкой и итальянской технологиям.
Ранее на проблемы с сырьём жаловались работники отечественных
Решить проблему можно, только введя официальный запрет на экспорт кожевенного сырья, считают специалисты. Предприниматели уже обратились в Министерство сельского хозяйства РК с просьбой закрыть границу для вывоза невыделанных шкур.