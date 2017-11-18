В Борисове открыт завод «БелДжи»

Источник: СБ - Беларусь сегодня

На его реализацию был направлен специальный указ. Поэтому логично, что Александр Лукашенко побывал и на запуске главного сборочного конвейера. Как он сам признался, общаясь с заводчанами, это был момент исполнения его давней мечты.

А родилась она задолго до того, как на площадке под Борисовом закипели строительные работы. Еще на заре президентства. Мысль о том, что в нашей стране должен быть свой, как говорят, народный автомобиль, красива сама по себе. Но наличие такого производства в государстве — сродни знаку качества его интеллектуального потенциала. Ведь мы, умея делать мощные тракторы, самосвалы, тягачи, автобусы, троллейбусы, никак не могли взяться за легковушки.

Впрочем, это объяснимо. У такого производства есть масса нюансов. На помощь пришли партнеры. Александр Лукашенко искренне благодарил Председателя КНР Си Цзиньпина за поддержку в реализации совместного проекта. И результат очень впечатляет.

Президент не просто принял участие в символической церемонии запуска предприятия. Он прошел вдоль конвейера по всей технологической цепочке — от изготовления кузовов до выхода готовых автомобилей. Интересовался мельчайшими нюансами процесса изготовления машин. Технологическая линия очень впечатляет. Если вы желаете увидеть высокотехнологичное производство не в кино, а вживую — добро пожаловать на БелДжи. Четкие и точные движения роботов на конвейере завораживают.

Президент спрашивал о маркетинговых расчетах и перспективах.

— Произвести мало, главное продать, — напутствовал Александр Лукашенко заводчан.

Проектная мощность предприятия 60 тысяч машин в год. На нее планируется выйти в течение пяти лет. Руководство завода заверяет, что план роста составлен с учетом уже имеющихся договоренностей с белорусскими и российскими дилерами. Рынок уже прощупан крупноузловой сборкой машин, налаженной несколько раньше. Спрос просматривается стабильный. И хороший задел положен. За два месяца тестовой эксплуатации изготовлено 437 автомобилей. Часть из них еще ждет новых хозяев на территории предприятия. Но свободных уже нет. Все законтрактованы.

Что еще более важно, с помощью китайских партнеров мы получаем действительно белорусский автомобиль. Уже сегодня локализация составляет почти треть. То есть столько комплектующих изготавливается в нашей стране. План на будущий год — 50 процентов локализации, и этот показатель имеет все предпосылки для дальнейшего роста. Таким образом, мы имеем мощный локомотив для развития собственных производств автокомпонентов. Но еще ценнее то, что закладываются основы собственной школы легкового автоконструирования. Президент настоятельно рекомендовал руководству предприятия создать собственное конструкторское бюро.

В беседе с работниками завода Александр Лукашенко четко разложил составляющие успешного проекта. Первое — качество. Уже сегодня можно говорить о том, что это условие соблюдается. А уверенность в этом цементирует то, что Президент, по сути, лично гарантирует выполнение этого обязательства, обещая очень пристальный контроль за работой предприятия. А как иначе? Ведь это его мечта. При этом Александр Лукашенко предлагает продлить гарантийный срок до пяти лет. И хоть нынешние 4 года тоже дает далеко не каждый мировой производитель, рекомендация принята.

Второй важный момент — сервис. Здесь требование Президента четкое и ясное: сеть фирменных станций должна быть столь широка, чтобы оперативно обслуживать автомобили в любой точке страны.

Выполнение третьего условия успеха Президент тоже берет на себя. Речь идет о создании инструментария продвижения на рынок готовой продукции. Яркий момент. О том, будет ли государство помогать покупать машины, спросила молодая работница завода. На моей памяти на встречах с трудовыми коллективами у Президента нередко спрашивали о поддержке молодых семей в контексте строительства жилья, детских садов и школ. Вопрос об автомобиле прозвучал впервые. Примечательный знак. А поддержка будет. Президент сказал о том, что готовится указ, который сформирует механизмы стимулирования продаж народного автомобиля. Это лизинг, кредитование, возможно, некоторые другие инструменты.

Планы у завода не ограничиваются 60 тысячами автомобилей. При удачном закреплении на рынках всерьез рассматривается перспектива о двойном увеличении проектной мощности. Но хочется думать, что ясные перспективы не только у традиционного производства. Перед тем как Президент покинул завод, китайские партнеры подарили ему для тестирования электромобиль Джили. Кто знает, не будем исключать, что это предвестник будущих совместных проектов по технологиям завтрашнего дня.

Во время общения с работниками предприятия Президент затронул ряд важных тем, непосредственно не относящихся к заводской тематике.

О трудоустройстве

— Завод БелДжи — это пример того, как государство способствует реализации вашего потенциала. Нигде, ни в одной стране мира правительство, и особенно Президент — это, конечно, моя работа, — не уделяют столько внимания трудоустройству граждан, как в Беларуси. Да, где-то создаются рабочие места, но принцип один: собирайся и езжай, не сено к корове, а корова к сену. А мы стараемся — вот Жодино приведем в порядок, поможем с жильем, создаем рабочие места. Я хочу, чтобы вы и ваши дети остались здесь. Это ваша земля, вы к ней привыкли. Это моя политика. Мы делаем все, чтобы были трудоустроены вы и ваши дети… Чтобы получать хорошую зарплату, прежде всего нужно получить хорошее образование или иметь хорошие руки… Шел по конвейеру, смотрел на молодых ребят. Вижу: этот человек пришел заработать. Он пришел и радуется, что у него такая чистая и аккуратная работа. У нас подавляющее большинство таких. И такие всегда будут иметь деньги, таким мы всегда будем помогать.

О развитии Жодино

— Я поручил Правительству и губернатору, чтобы мы посмотрели на Жодино. Уже как-то не очень смотрится этот городок даже на фоне районных центров. Архитекторы займутся этим, нарисуют город, каким он должен быть, к весне. Надо привести Жодино в порядок, это задача всем тем, кто будет работать на этой площадке — от БелДжи до БелАЗа.

О дороге Минск — Борисов

— Максимум в 2020 году у нас будет реконструкция этой дороги. Это дорога моей молодости, если хотите. Я по ней много раз ездил, когда еще не было объездной от Минска до Борисова. Тогда меньше было транспорта, вполне достаточно ее было. Сегодня по ней проехал и думаю, что она уже слабовата. Но я быстро доехал, буквально за 20 минут. Знаю, что вам больше надо времени. И понял, что дорогу надо шлифонуть… Где-то 150 млн долларов потребуется. Это большие деньги — считай, ползавода. К 2020 году или в 2020 году мы начнем приводить ее в порядок, чтобы пробок не было. Может быть, если деньги появятся, еще добавим полосу, чтобы она была широкой. Мне хочется эту дорогу привести в порядок. Потому что какой бы объездной дороги ни было, эта дорога нужна, она будет востребована всегда.

О Национальном стадионе

— Мы с помощью наших китайских друзей — это, скорее всего, будет подарок Си Цзиньпина (Председатель Китайской Народной Республики. — Прим. ред.) — построим Национальный стадион Беларуси. Я просил у Си Цзиньпина, своего друга, чтобы он построил его с китайским колоритом, чтобы все, не только белорусы, видели, что это образец дружбы с китайским народом. И сейчас идет выбор места.

О минском финале Кубка Федерации