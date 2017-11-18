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09:00 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморье становится гостеприимнее

Гостеприимство нашего региона и его новые формы обсудили участники дискуссии в рамках ежегодной конференции приморских предпринимателей, сообщает «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

Центр развития экспорта Приморского края подготовил несколько круглых столов по развитию экспортного и туристического потенциала региона: «Приморское гостеприимство — как сделать гостей друзьями», «Как “продавать” Приморье — чего хотят туристы и что они получают», «Перспективы реализации экспортного потенциала Приморского края. Возможности для микропредприятий и малого бизнеса».

Открывая дискуссию, генеральный директор АНО «Центр развития экспорта Приморского края» Сергей Казаков отметил актуальность для региона темы гостеприимства и отметил положительную динамику по увеличению количества туристов, прибывающих в Приморский край. «У нас развивается как круизный, так и индивидуальный туризм. И мы сегодня обсудим то, что можем предложить сегодня и в будущем туристам, посещающим Приморье. Вашу позицию мы доведем до губернатора и администрации Приморского края», — подчеркнул Сергей Казаков.

Действительно, по итогам девяти месяцев 2017 года регион принял 517 тысяч путешественников из разных стран мира. Это на целых 15% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Более того, в Приморье с 2011 по 2016 годы количество иностранных путешественников, ежегодно посещающих регион, увеличилось в семь раз. Если в 2011 году в крае побывали чуть более 82 тысяч иностранных граждан, то в 2016 — почти 570 тысяч гостей из-за рубежа. При этом общий турпоток в край по итогам прошлого года превысил три миллиона человек.

Главный эксперт дискуссии, председатель объединения малых средств размещения России, руководитель аналитического отдела «Платформы гостеприимства» Яна Бабина рассказала о бурно развивающемся в центральных регионах страны сервисе малого размещения гостей — хостелах.

В настоящее время значительное число туристов при планировании путешествий сознательно выбирает хостелы, а не гостиницы. И причины этого изменившегося поведения путешественников — не только финансовая выгода. Останавливаясь в хостелах, туристы рассчитывают на большее погружение в атмосферу выбранного города, а зачастую и на помощь в путешествии.

Выезжая ближе к природе, современные путешественники выходного дня также останавливают свой выбор на малых средствах размещения, а не на пансионах и санаториях. Для малого и среднего бизнеса, работающего в сфере гостеприимства, это означает появление новых возможностей при условии выхода за рамки «простого» размещения гостей.

Участники дискуссии обсудили как правовые аспекты бизнеса хостелов, так и сервисные нюансы. По мнению Яны Бабиной, в будущем будет иметь успех своеобразный «микс» из хостела, гостиничных номеров, а также дополнительных услуг: торговли сувенирной продукцией, завтраком, включенным в стоимость номера, экскурсионной программы. Советы эксперта помогут приморским предпринимателям стать конкурентоспособнее и гостеприимнее при приеме туристов.

Дмитрий Санников.

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