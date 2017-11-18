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11:36 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии вступает в силу закон о дольщиках

Закон предусматривает новые механизмы защиты вкладчиков тех объектов, завершение которых не представляется возможным.

Источник: ГТРК Башкортостан

Пострадавшим будут выделять квартиры в домах, построенных в рамках инвестпроектов. Закон предусматривает возможность выделения земли под такой проект без торгов. Общая площадь дома или домов, построенных по данной схеме, должна быть не менее 10 тысяч квадратных метров. Не менее 10% от общей жилплощади инвестор обязуется передать в собственность дольщиков. Как отмечают авторы законопроекта, он позволит решить проблемы девяти объектов в республике.

Всего, по данным властей, в Башкирии насчитывается 29 проблемных площадок, число пострадавших достигает 3,5 тысяч человек.

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