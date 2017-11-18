Над столицей пролетят вертолеты с флагами Узбекистана
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Министерство обороны Узбекистана проведет ряд мероприятий, посвященных Дню Государственного флага.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Министерство обороны Узбекистана проведет ряд мероприятий, посвященных Дню Государственного флага.
В частности, планируется запустить вертолеты с флагом Узбекистана, сообщает UzNews.
Воздушные средства пролетят по следующему маршруту: ул. Махтумкули, сквер Амира Темура — ул Амира Темура — Ташкентская телебашня — Зоопарк — Центральный военный госпиталь — Академгородок — ул. Мирзо Улуғбека — ул. Паркентская — Тузель.
Кроме этого, в столице пройдет праздничный забег от супермаркета «Авиатор — корзинка» на ул. Махтумкули.
В нем примут участие представители министерств и ведомств.