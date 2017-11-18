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10:33 (мск), источник: Sputnik

Над столицей пролетят вертолеты с флагами Узбекистана

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Министерство обороны Узбекистана проведет ряд мероприятий, посвященных Дню Государственного флага.

Источник: Sputnik

В частности, планируется запустить вертолеты с флагом Узбекистана, сообщает UzNews.

Воздушные средства пролетят по следующему маршруту: ул. Махтумкули, сквер Амира Темура — ул Амира Темура — Ташкентская телебашня — Зоопарк — Центральный военный госпиталь — Академгородок — ул. Мирзо Улуғбека — ул. Паркентская — Тузель.

Кроме этого, в столице пройдет праздничный забег от супермаркета «Авиатор — корзинка» на ул. Махтумкули.

В нем примут участие представители министерств и ведомств.

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