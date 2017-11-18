В Уфе под сокращение попали восемь тысяч работников
По информации службы занятости, с начала года 534 предприятия и организации Уфы были вынуждены уволить 7978 человек. Из них 428 работников уволены на этой неделе.
По информации службы занятости, с начала года 534 предприятия и организации Уфы были вынуждены уволить 7978 человек. Из них 428 работников уволены на этой неделе.
Численность работников, предполагаемых к увольнению, составила 3830.
Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, из числа уволенных работников трудоустроены 4040. В том числе, в своей организации — 1507 человек. В службу занятости за помощью в трудоустройстве обратились с начала года 577 человек.
Переведены на неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю по инициативе 13 работодателей 273 человека. Наибольшее количество таких сотрудников наблюдается сейчас на трех предприятиях: АО БПО «Прогресс», Центр метрологических исследований «Урал-Гео» и Уфимский тепловозоремонтный завод — 111, 42 и 40 работников, соответственно.