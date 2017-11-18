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18:05 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе под сокращение попали восемь тысяч работников

По информации службы занятости, с начала года 534 предприятия и организации Уфы были вынуждены уволить 7978 человек. Из них 428 работников уволены на этой неделе.

Источник: Башинформ

Численность работников, предполагаемых к увольнению, составила 3830.

Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, из числа уволенных работников трудоустроены 4040. В том числе, в своей организации — 1507 человек. В службу занятости за помощью в трудоустройстве обратились с начала года 577 человек.

Переведены на неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю по инициативе 13 работодателей 273 человека. Наибольшее количество таких сотрудников наблюдается сейчас на трех предприятиях: АО БПО «Прогресс», Центр метрологических исследований «Урал-Гео» и Уфимский тепловозоремонтный завод — 111, 42 и 40 работников, соответственно.

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