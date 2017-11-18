Госадминистрация автодорог готова к приходу зимы

«Убирать снег и бороться с гололедом будут 500 единиц техники. Процесс автоматизирован», — cказал замдиректора ГААД Ион Дручек.



Ситуация на дорогах страны находится под контролем.



«Национальные дороги под наблюдением. 40 видеокамер установлены на заправках, перекрестках и национальных трассах», — сообщил Ион Дручек.



Криулянский район готов к приходу холодов на 90%. В распоряжении местных дорожников 50 спецмашин.



«Готовим технику: заливаем охлаждающую жидкость, дизельное топливо… Делаем, что положено».



«Даже если до Молдовы доберется циклон из Румынии, мы готовы устранить последствия».



В столице дела обстоят хуже. Кишиневским дорожникам нужно еще почти 200 снегоуборочных машин и несколько тонн реагента. И.о. мэра Сильвия Раду ведет переговоры с экономическими агентами об оказании помощи в случае чрезвычайной ситуации.



«Предприятия, у которые есть снегоуборочные трактора и другая спецтехника, предложили помощь. Мы составим реестры того, чем располагаем, и проведем оценку наших возможностей», — отметила и.о. мэра столицы Сильвия Раду.



На уборку снега и борьбу с гололедом отведено свыше 80 миллионов леев.