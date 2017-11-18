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12:22 (мск), источник: Publika.md

Госадминистрация автодорог готова к приходу зимы

Дорожники готовы к зиме. Как сообщили в Госадминистрации автодорог, снегоуборочная техника отремонтирована, заготовлено более 20 тысяч тонн соли и песка. В начале нового года закупят еще 27 тысяч тонн.

Источник: Publika.md

«Убирать снег и бороться с гололедом будут 500 единиц техники. Процесс автоматизирован», — cказал замдиректора ГААД Ион Дручек.

Ситуация на дорогах страны находится под контролем.

«Национальные дороги под наблюдением. 40 видеокамер установлены на заправках, перекрестках и национальных трассах», — сообщил Ион Дручек.

Криулянский район готов к приходу холодов на 90%. В распоряжении местных дорожников 50 спецмашин.

«Готовим технику: заливаем охлаждающую жидкость, дизельное топливо… Делаем, что положено».

«Даже если до Молдовы доберется циклон из Румынии, мы готовы устранить последствия».

В столице дела обстоят хуже. Кишиневским дорожникам нужно еще почти 200 снегоуборочных машин и несколько тонн реагента. И.о. мэра Сильвия Раду ведет переговоры с экономическими агентами об оказании помощи в случае чрезвычайной ситуации.

«Предприятия, у которые есть снегоуборочные трактора и другая спецтехника, предложили помощь. Мы составим реестры того, чем располагаем, и проведем оценку наших возможностей», — отметила и.о. мэра столицы Сильвия Раду.

На уборку снега и борьбу с гололедом отведено свыше 80 миллионов леев.

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