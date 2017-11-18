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13:04 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси началась переработка использованных батареек

18 ноября, Минск /Вера Сергеева — БЕЛТА/. ОАО «БелВТИ» запустило первую в Беларуси линию по переработке использованных элементов питания. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник коммерческого отдела предприятия Игорь Горбачев.

Источник: БЕЛТА

Производственное помещение расположено в деревне Станок-Водица на территории Минского областного технопарка. Технология по переработке солевых и щелочных батареек, которые составляют 85% от общего количества собираемых элементов питания, разработана совместно с учеными БНТУ и исключает захоронение каких-либо веществ.

На первоначальном этапе батарейки вручную сортируют, в планах — автоматизация этого процесса. Солевые и щелочные батарейки перерабатывают, в результате чего получаются три фракции: стальная фракция, которая направляется на предприятие «Белвторчермет», цинкосодержащая смесь — на предприятия, использующие в производстве цветные металлы, и угольно-марганцевая смесь — на металлургические заводы. «На материал, полученный от переработки батареек, разработаны технические условия, их планируем реализовывать российским компаниям. Есть предварительные договоренности с покупателями продукции, приступаем к формированию пробной партии, рассчитываем на заключение контрактов», — рассказал Игорь Горбачев. Остальные виды батареек в зависимости от содержания в них различных веществ — ртути, свинца, кадмия и других — в дальнейшем будут переданы на узкоспециализированные предприятия по переработке.

Мощность линии — 100 т батареек в год. При необходимости ее можно увеличить в разы за счет двухсменного режима работы или дополнительного оснащения оборудованием. «Для Беларуси существующей линии на ближайшие три-пять лет точно хватит. Все, что соберем, то и переработаем», — пояснил собеседник.

«БелВТИ» с 2015 года занимается сбором отработанных батареек. Более 1,2 тыс. специализированных контейнеров предприятием установлено в торговых центрах, салонах связи, административных зданиях, учреждениях образования, на автозаправочных станциях. По итогам 2017 года объем сбора ожидается не менее 110−115 т. Игорь Горбачев отмечает нарастающую активность населения в этом отношении, и это положительная тенденция, ведь каждая батарейка, выброшенная с обычным мусором, загрязняет тяжелыми металлами около 20 кв.м земли или 400 л воды.

ОАО «БелВТИ» представляет собой сеть предприятий, расположенных на всей территории республики, более 25 лет осуществляет деятельность по переработке отходов электрической и электронной техники. Кроме того, здесь организованы переработка пластика от оборудования, сбор отходов сложной бытовой техники от населения. Работает служба «БелВТИ-такси» по бесплатному вывозу отходов электрического и электронного оборудования.

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