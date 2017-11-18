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12:51 (мск), источник: ТАСС

Российский самолет радиолокационного дозора А-100 совершил первый полет

Как сообщили в пресс-службе концерна «Вега», в ходе полета были проверены аэродинамические характеристики самолета, работоспособность авионики и части целевой аппаратуры.

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Новейший российский самолет радиолокационного дозора и наведения А-100 совершил в субботу первый полет, сообщили в пресс-службе концерна «Вега» (входит в холдинг «Российская электроника» госкорпорации «Ростех»), разрабатывающего машину.

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«18 ноября 2017 года состоялся первый полет многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100», — сказали в концерне.

Как пояснили в «Веге», в ходе первого полета «были проверены аэродинамические характеристики самолета, работоспособность авионики и части целевой аппаратуры РТК [радиотехнического комплекса]».

В пресс-службе напомнили, что А-100 создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, на котором «установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование», которые позволяют новой машине быстро наращивать радиолокационное поле на заданном направлении. «Кроме этого, авиационный комплекс может обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели», — пояснили в «Веге».

Самолет А-100 создается в рамках опытно-конструкторской работы «Премьер-476». Он должен прийти на смену самолетам А-50 и А-50У. Ранее сообщалось, что серийные поставки новых машин в войска начнутся в 2020 году.

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