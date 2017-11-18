Для спутниковой системы Беларуси обозначат эффективные цели
Постановлением Совета министров № 856 создана межведомственная комиссия по рассмотрению проблемных вопросов использования национальной системы спутниковой связи и вещания Беларуси.
Постановлением Совета министров № 856 создана межведомственная комиссия по рассмотрению проблемных вопросов использования национальной системы спутниковой связи и вещания Беларуси.
Межведомственная комиссия создана в целях эффективного использования национальной системы спутниковой связи и вещания в отраслях экономики, социальной сферы, а также в государственных органах. Среди основных ее задач — координация взаимодействия госорганов и организаций, заинтересованных в использовании системы спутниковой связи, рассмотрение проблемных вопросов, возникающих при организации и осуществлении интеграции системы спутниковой связи в систему связи и вещания страны, а также подготовка предложений об эффективном использовании ресурса системы спутниковой связи на внешнем рынке.
Руководителями межведомственной комиссии назначены первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко и заместитель председателя Государственного
Согласно Положению о межведомственной комиссии, утвержденному этим же постановлением, для выполнения своих функций комиссия уполномочена запрашивать у госорганов и иных организаций необходимые сведения, а также принимать решения для организации, координации и совершенствования взаимодействия республиканских органов госуправления, иных госорганов и организаций, заинтересованных в использовании системы спутниковой связи.