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13:08 (мск), источник: Ежедневник.by

Для спутниковой системы Беларуси обозначат эффективные цели

Постановлением Совета министров № 856 создана межведомственная комиссия по рассмотрению проблемных вопросов использования национальной системы спутниковой связи и вещания Беларуси.

Источник: Ежедневник.by

Межведомственная комиссия создана в целях эффективного использования национальной системы спутниковой связи и вещания в отраслях экономики, социальной сферы, а также в государственных органах. Среди основных ее задач — координация взаимодействия госорганов и организаций, заинтересованных в использовании системы спутниковой связи, рассмотрение проблемных вопросов, возникающих при организации и осуществлении интеграции системы спутниковой связи в систему связи и вещания страны, а также подготовка предложений об эффективном использовании ресурса системы спутниковой связи на внешнем рынке.

Руководителями межведомственной комиссии назначены первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко и заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус. В состав вошли представители республиканских органов государственного управления, иных государственных органов и организаций, заинтересованных в использовании системы спутниковой связи.

Согласно Положению о межведомственной комиссии, утвержденному этим же постановлением, для выполнения своих функций комиссия уполномочена запрашивать у госорганов и иных организаций необходимые сведения, а также принимать решения для организации, координации и совершенствования взаимодействия республиканских органов госуправления, иных госорганов и организаций, заинтересованных в использовании системы спутниковой связи.

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