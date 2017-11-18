Все незаконно ввезенные в РК авто снимут с государственной регистрации

Источник: Tengrinews

Сообщается, что Комитетом проведена активная работа по пресечению выдачи незаконных свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства в отношении грузовых автомобилей производства КНР.

По результатам проверки, аннулированы незаконно выданные свидетельства в отношении 290 единиц автомобилей, что в свою очередь, подлежат незамедлительному снятию с государственного учета в органах дорожной полиции.

Также, отозван аттестат аккредитации испытательного центра ТОО «Автоцентр-Нурса», выдавший вышеуказанные свидетельства.

«На основании проведенной проверки, было установлено, что испытательным центром ТОО “Автоцентр-Нурсан” оформлялись свидетельства, подтверждающие соответствие Евро-4, на грузовые автомобили производства КНР с экологическим классом Евро-3, Евро-2. Список 290 свидетельств, с указанием идентификационных номеров автомобилей (VIN), направлены в Комитет административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан для принятия соответствующих мер в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан», — говорится в информации.

Отмечается, что Комитетом периодически проводится работа по выявлению аналогичных нарушений. В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» государства — члены Таможенного союза, руководствуясь защитой своих законных интересов, предпринимают меры по предотвращению доступа на свой рынок продукции, не соответствующей требованиям технического регламента.

Орган государственного контроля (надзора) государства — члена ТС вправе принудительно отозвать транспортные средства, несоответствующие требованиям настоящего технического регламента, в судебном порядке.