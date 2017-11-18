На месте Черкизовского рынка построят жилье по программе реновации

Источник: Агентство «Москва»

Принято решение о строительстве жилья по программе реновации на месте бывшего Черкизовского рынка. Нам передали федеральный участок земли за этой площадке, в скором времени мы приступим к проектированию жилья. Марат Хуснуллин Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики

По его словам, в новый квартал, который появится на месте бывшего рынка, планируется переселить жителей сносимых пятиэтажек района Измайлово.

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«По нашим оценкам, уже в конце 2019 — начале 2020 года здесь могут появиться первые новые жилые дома», — отметил заммэра.

Он подчеркнул, что на этой территории также планируется построить транспортно-пересадочный узел.

«Территория бывшего Черкизовского рынка, а в будущем — нового жилого квартала, будет иметь хорошую транспортную доступность. Здесь располагаются две станции метро, появится транспортно-пересадочный узел, рядом проходит Северо-Восточная хорда», — добавил глава стройкомплекса.