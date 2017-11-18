В Паланке пытаются предотвратить распространение свиной чумы

«Снимаем уличную обувь, надеваем сапоги, дезинфицируем, только потом заходим в загон, убираем и кормим свиней. Когда узнали про симптомы, поначалу пользовались белизной, а теперь ветеринары дали дезинфицирующее средство», — сказала жительница Паланки Татьяна Ротарь.



К зимним праздникам многим свиное мясо придется покупать.



«Возьмем на базаре. Разве что кто-нибудь из соседей заколет свинью».



Национальное агентство продовольственной безопасности проверяет продуктовые магазины в селах Паланка и Тудора. 80% животноводческой продукции в них — из Украины.



«Оборудованы санитарные фильтры, созданы условия труда для работы в течение полных суток. Мы посетили и хозяйства, где была обнаружена болезнь. Везде проводится дезинфекция», — сообщил замдиректора НАПБ Всеволод Стамати.



«С 31 октября конфисковали 93 килограмма мясной продукции. Всем хозяйствам пострадавшей зоны раздали дезинфицирующие средства», — отметила инспектор отделения НАПБ в Штефан-Водэ Анна Караман.



В селе Паланка от свиной чумы погибли 15 животных. В этом году очаги заражения находили также в Сорокском, Единецком и Дондюшанском районах.