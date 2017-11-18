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15:20 (мск), источник: Publika.md

В Паланке пытаются предотвратить распространение свиной чумы

В Паланке, где обнаружили несколько очагов свиной чумы, закололи половину животных. Хозяева оставшихся дезинфицируют загоны каждый день.

Источник: Publika.md

«Снимаем уличную обувь, надеваем сапоги, дезинфицируем, только потом заходим в загон, убираем и кормим свиней. Когда узнали про симптомы, поначалу пользовались белизной, а теперь ветеринары дали дезинфицирующее средство», — сказала жительница Паланки Татьяна Ротарь.

К зимним праздникам многим свиное мясо придется покупать.

«Возьмем на базаре. Разве что кто-нибудь из соседей заколет свинью».

Национальное агентство продовольственной безопасности проверяет продуктовые магазины в селах Паланка и Тудора. 80% животноводческой продукции в них — из Украины.

«Оборудованы санитарные фильтры, созданы условия труда для работы в течение полных суток. Мы посетили и хозяйства, где была обнаружена болезнь. Везде проводится дезинфекция», — сообщил замдиректора НАПБ Всеволод Стамати.

«С 31 октября конфисковали 93 килограмма мясной продукции. Всем хозяйствам пострадавшей зоны раздали дезинфицирующие средства», — отметила инспектор отделения НАПБ в Штефан-Водэ Анна Караман.

В селе Паланка от свиной чумы погибли 15 животных. В этом году очаги заражения находили также в Сорокском, Единецком и Дондюшанском районах.

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