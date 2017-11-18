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14:34 (мск), источник: Zakon.kz

Подросток открыл стрельбу на улице Актау

Во время службы по обеспечению охраны общественного порядка войсковой наряд Национальной гвардии в Актау задержал молодого парня, который стрелял из огнестрельного оружия прямо на улице, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Источник: Zakon.kz

Начальник войскового наряда, сотрудник ДПС, сержант полиции Бексултан Дилдабек и патрульные рядовые Жараскан Баймырза и Нурсултан Балтабеков, находясь на маршруте движения, услышали выстрел из огнестрельного оружия. Они немедленно направились в сторону, откуда был произведен выстрел. Приближаясь туда, военнослужащие заметили подростка, играющегося с огнестрельным оружием.

«Увидев людей в форме, парень бросил оружие и обратился в бегство. В ходе “прочистки” микрорайона молодой человек был задержан в одном из пивных баров и доставлен в ГУВД для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства дела на данный момент выясняются», — отметили в пресс-службе.

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