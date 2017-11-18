Подросток открыл стрельбу на улице Актау

Начальник войскового наряда, сотрудник ДПС, сержант полиции Бексултан Дилдабек и патрульные рядовые Жараскан Баймырза и Нурсултан Балтабеков, находясь на маршруте движения, услышали выстрел из огнестрельного оружия. Они немедленно направились в сторону, откуда был произведен выстрел. Приближаясь туда, военнослужащие заметили подростка, играющегося с огнестрельным оружием.

«Увидев людей в форме, парень бросил оружие и обратился в бегство. В ходе “прочистки” микрорайона молодой человек был задержан в одном из пивных баров и доставлен в ГУВД для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства дела на данный момент выясняются», — отметили в пресс-службе.