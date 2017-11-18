Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США приготовили крупную провокацию для уничтожения РФ, Китая
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
Умер актер из «Трех мушкетеров»
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
СМИ: Актёр из "Морских дьяволов" найден мёртвым в Петербурге
СМИ: Максим Галкин показал нежное фото с Пугачевой
48-летняя Лопез в «кукольном» платье пришла на вечеринку (фото)
Определены самые высокооплачиваемые молодые знаменитости
Боярский возмущенно высказался: «Для кого поет Бузова?»
«Жду момента менять подгузник»: Малахов стал папой
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
10Самые дорогие в мире картины
15:04 (мск), источник: Informburo.kz

Единую электронную биржу труда намерены создать Казахстан и Россия

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова и её российский коллега Максим Топилин подписали меморандум о сотрудничестве во время встречи на площадке Консультативного Совета по труду, миграции и социальной защите населения государств-участников СНГ.

Источник: Informburo.kz

«Проект двухстороннего сотрудничества стал возможен благодаря заинтересованности обеих сторон во взаимовыгодном и равноправном взаимодействии на долгосрочной и стабильной основе с соблюдением норм международного права и национального законодательства сторон. Конечная цель совместной деятельности — развитие и укрепление дружественных отношений в социально-трудовой сфере», — говорится в распространённом сообщении пресс-службы Министерства труда и соцзащиты РК.

План совместной работы включает несколько направлений. Стороны намерены обмениваться законодательными и иными нормативными правовыми актами в области труда, занятости и социальной защиты населения.

Также стороны обсудили создание Единой интегрированной Евразийской электронной биржи труда, рассмотрели вопросы ускорения работ по урегулированию спорных вопросов, касающихся пенсионного обеспечения работников, связанных с особенностями национальных систем стран-участниц ЕАЭС.

Главы двух министерств договорились о сторудничестве по совершенствованию нормативной правовой базы в предоставлении социальных услуг населению. Выработаны рекомендации по разработке общих принципов сотрудничества в обеспечении возможностей для трудоустройства отдельных групп населения: молодёжи, инвалидов, женщин и др. Кроме того, намечены пути взаимодействия по выработке единых принципов разработки и применения профессиональных стандартов государств — участников СНГ.

Также Тамара Дуйсенова приняла участие в 30-ом юбилейном заседании Консультативного Совета по труду, миграции и социальной защите населения государств-участников СНГ. По итогам его работы состоялось подписание решения Консультативного совета, в котором обозначены совместные приоритеты стран-участниц в сфере труда и социальной защиты на ближайшее время.

Ранее выступая на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Челябинске, президент Казахстана отметил, что в связи с созданием общего рынка труда в рамках ЕАЭС, необходимо гармонизировать и синхронизировать процессы разработки профессиональных стандартов, которые сегодня запущены в Казахстане и России. Эти меры будут направлены на взаимное признание квалификации работников.

В своём выступлении Нурсултан Назарбаев также выразил инициативу по созданию Единой интегрированной Евразийской электронной биржи труда.

Электронная биржа уже запущена в Казахстане. Новая биржа работает на базе действующей в министерстве платформы enbek.kz.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Прокуратура ВКО рассказала подробности гибели женщины и двух её детей
США обвинили Россию в неуважении к жертвам химатак в Сирии
ЦСКА выиграл в Хабаровске в матче РФПЛ
Российский самолет А-100 совершил первый полет
Гендиректора «дочки» «Газпром нефти» поймали на взятке
Приготовленный в Сочи хачапури вошел в Книгу рекордов России
СБУ задержала причастного к убийству Пола Хлебникова россиянина
Археологи нашли древнегреческую могилу на пляже в Евпатории
Спорт
ЦСКА и СКА устроили голевое шоу в Хабаровске при -17 градусах "СКА-Хабаровск" уступил ЦСКА в матче 17-го тура РФПЛ
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
41-летняя балерина Диана Вишнева ждет ребенка Прима-балерина Мариинского театра не комментирует свое «интересное положение».
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь