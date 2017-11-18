Единую электронную биржу труда намерены создать Казахстан и Россия

Источник: Informburo.kz

«Проект двухстороннего сотрудничества стал возможен благодаря заинтересованности обеих сторон во взаимовыгодном и равноправном взаимодействии на долгосрочной и стабильной основе с соблюдением норм международного права и национального законодательства сторон. Конечная цель совместной деятельности — развитие и укрепление дружественных отношений в социально-трудовой сфере», — говорится в распространённом сообщении пресс-службы Министерства труда и соцзащиты РК.

План совместной работы включает несколько направлений. Стороны намерены обмениваться законодательными и иными нормативными правовыми актами в области труда, занятости и социальной защиты населения.

Также стороны обсудили создание Единой интегрированной Евразийской электронной биржи труда, рассмотрели вопросы ускорения работ по урегулированию спорных вопросов, касающихся пенсионного обеспечения работников, связанных с особенностями национальных систем стран-участниц ЕАЭС.

Главы двух министерств договорились о сторудничестве по совершенствованию нормативной правовой базы в предоставлении социальных услуг населению. Выработаны рекомендации по разработке общих принципов сотрудничества в обеспечении возможностей для трудоустройства отдельных групп населения: молодёжи, инвалидов, женщин и др. Кроме того, намечены пути взаимодействия по выработке единых принципов разработки и применения профессиональных стандартов государств — участников СНГ.

Также Тамара Дуйсенова приняла участие в 30-ом юбилейном заседании Консультативного Совета по труду, миграции и социальной защите населения государств-участников СНГ. По итогам его работы состоялось подписание решения Консультативного совета, в котором обозначены совместные приоритеты стран-участниц в сфере труда и социальной защиты на ближайшее время.

Ранее выступая на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Челябинске, президент Казахстана отметил, что в связи с созданием общего рынка труда в рамках ЕАЭС, необходимо гармонизировать и синхронизировать процессы разработки профессиональных стандартов, которые сегодня запущены в Казахстане и России. Эти меры будут направлены на взаимное признание квалификации работников.

В своём выступлении Нурсултан Назарбаев также выразил инициативу по созданию Единой интегрированной Евразийской электронной биржи труда.