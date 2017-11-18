В РЖД рассказали, почему авиабилеты дешевле плацкартных перевозок

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В то же время, по данным ФПК, количество авиабилетов по низким ценам ограничено, и приобрести их можно только в определенный период. В результате разница между самым дешевым тарифом и самым дорогим в экономическом классе может быть существенной.

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Кроме того, в РЖД напомнили о дополнительных условиях авиакомпаний, таких как жесткие ограничения на перевозку багажа, ручной клади, возврат и обмен билетов. Также в пресс-службе отметили, что пассажиры поездов имеют важное преимущество благодаря наличию большого количества остановок на маршрутах.

Ранее размер индексации тарифа на плацкарт на 2018 год вызвал широкую дискуссию. Федеральная антимонопольная служба предложила снизить цены на билеты в плацкарте и общих вагонах на десять процентов, однако Минтранс и Минэкономразвития выступили против. ФПК ожидала индексации тарифа на 3,9 процента.