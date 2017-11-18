В Минске сдан в эксплуатацию первый дом жилого квартала «Парк Челюскинцев»

Источник: БЕЛТА

Дом современной архитектуры рядом с парком Челюскинцев привлекает внимание многих минчан. Переменной этажности, в высшей точке он достигает высоты в 25 этажей, и можно представить, какие виды на город открываются из его окон!

Дом 5А — это первое здание в жилом комплексе Vogue, сданное в эксплуатацию. В ближайшие месяцы, по словам директора ИООО «Дана Астра» Светланы Щетко, будет завершено и строительство других двух домов комплекса. Вместе со строящимся жилым комплексом «Парк Челюскинцев» они создадут необычайно комфортный жилой квартал, вписанный в красоту огромного парка и соседнего Ботанического сада, при этом оставаясь в самом центре города.

Новостройка во многом необычная. Подъезды здесь оборудованы эстакадами для мам с колясками и подъемниками для людей с ограниченными физическими возможностями.

Во дворе — обустроенная детская площадка со специальным мягким покрытием и комплексом горок и лестниц. Просторные и светлые холлы с диванами и стойками консьержей больше напоминают ресепшены классных гостиниц, чем привычные горожанам парадные. Не удивительно, что пришедшие на осмотр квартир будущие жильцы с интересом и гордостью рассматривали каждую деталь своего нового дома.

Минчанин Борис Муравьев с супругой и двумя детьми думал перебраться жить за город, но благодаря комплексу Vogue изменил свои планы. «Стоял у нас выбор: приобрести загородное жилье или остаться в Минске, — рассказывает Борис. — Когда увидели, где дом расположен, все сомнения отпали — нам очень здесь понравилось. Полностью устроила планировка квартиры, и сегодня мы убедились, что сделали правильный выбор. Здесь есть все необходимое, чтобы с комфортом жить, успешно растить детей. И все это прямо в центре города».

Еще один будущий новосел Павел Бурцев. «Мы купили квартиру, потому что у нас будет теперь уже двое детей, и нам нужна была жилплощадь побольше. Очень хороший дом, очень удачное место. Рядом парк, через него — бассейны. И пешеходная доступность метро — 10 минут, если медленно идти», — перечисляет преимущества своего нового жилья Павел Юрьевич.

По словам новосела, одним из самых удивительных открытий стало качество строительства здания. «Дом очень хорошо построен, — отмечает Павел Бурцев. — По всей видимости, наши сербские друзья действительно внимательно все контролируют. Мой знакомый строитель, с которым мы вместе отсмотрели купленную квартиру, был очень удивлен. Сказал, что такого не может быть: перепад высот между потолком и полом во всех комнатах не превышает один миллиметр! Это очень высокое качество строительства. Так что наши первые впечатления очень хорошие».

С улыбкой смотрела на свой новый дом и Татьяна Гончарова, которая уже в ближайшее время переселится с семьей в уютную квартиру с видом на парк и город. «Место просто чудесное, рядом парк. Очень красивый дом, очень хорошие планировки квартир. У нас высокий этаж, вид просто замечательный. Даже в фойе заходишь — просто сказка! — говорит Татьяна. — Спасибо компании “Дана Холдингс” за то, что они строят здесь, в Минске. Прекрасные новостройки, самые современные жилые комплексы. Отмечу, что нам, будущим жильцам, было приятно иметь дело с таким внимательным и обязательным застройщиком».

Директор ИООО «Дана Астра» Светлана Щетко поздравила новоселов с вводом в эксплуатацию первого жилого дома комплекса Vogue. «Многофункциональный жилой комплекс успешно стартовал. В составе этого комплекса — жилые дома, административно-торговые помещения и два детских сада. Один встроенно-пристроенный — в первой очереди, а второй будет располагаться в шаговой доступности для каждого нашего новосела. Над созданием этого прекрасного жилого дома трудились иностранные архитекторы в содружестве с белорусскими специалистами. И сегодня можно сказать — первый шаг строительства квартала “Парк Челюскинцев” успешно сделан. Мы напряженно работали, чтобы сегодня состоялось это знаменательное событие — дом завершен и введен в эксплуатацию. Искренне поздравляем вас и от всего холдинга “Дана” хотим пожелать, чтобы в новых квартирах всегда царили счастье и благополучие, согласие и любовь. И пусть новые страницы вашей жизни, которые вы напишете в этом доме, будут только светлыми, радостными и счастливыми!» — пожелала будущим новоселам представитель компании.