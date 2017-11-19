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11:02 (мск), источник: РБК

В Китае спустили на воду первое полностью электрическое грузовое судно

На верфи компании Guangzhou Shipyard International Company Ltd в китайском Гуанчжоу спустили на воду грузовое судно, полностью работающее на электричестве. Об этом сообщает China Daily.

Как уточняет издание, судно имеет грузоподъемность 2 тыс. тонн. Его запас хода на одной зарядке— 80 км, емкость литиевой батареи — 2,4 тыс. кв/ч. Это эквивалентно энергии аккумуляторов 40 новых электрокаров. Корабль на электротяге способен развивать скорость до 12,8 км/ч. «Поскольку корабль имеет электродвигатель, он не несет никакой угрозы окружающей среде. Эта технология скоро будет внедрена в пассажирских водных перевозках и на инженерных кораблях», — заявил председатель компании-разработчика судна, Hangzhou Modern Ship Design & Research Co, Хуан Джиалин.

Первый электрогрузовик и спорткар c прозрачной крышей Tesla. Фотогалерея.

Спущенное на воду судно, по его словам, предназначено для перевозки каменного угля для генерации электроэнергии. Генеральный директор Guangzhou Shipyard International Чен Джи отметил, что цена на перевозки на электрокораблях будет зависеть от емкости литиевых батарей. По мнению Джи, суда на электрической тяге теоретически имеют большую грузоподъемность, чем аналоги на традиционном топливе.

На данный момент судно, имя которого пока не называется, начало испытания в водах к югу от Гонконга.

Tesla 17 ноября представила свой первый электрогрузовик Tesla Semi Truck. По словам главы компании, Илона Маска, грузовик способен проехать 804,5 км при полной загрузке (36 т) и на максимальной скорости (96 км/ч). Одной 30-минутной зарядки грузовика должно хватать на 643,6 км, притом, что средняя длина большинства грузовых маршрутов на дорогах США составляет 338 км. Как утверждает Маск, стоимость перевозки грузов на электрогрузовиках Tesla составит $0,85 на милю (1,609 км), когда средняя стоимость грузоперевозок на дизельном топливе составляет $1,51.
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