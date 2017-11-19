В Китае спустили на воду первое полностью электрическое грузовое судно

Как уточняет издание, судно имеет грузоподъемность 2 тыс. тонн. Его запас хода на одной зарядке— 80 км, емкость литиевой батареи — 2,4 тыс. кв/ч. Это эквивалентно энергии аккумуляторов 40 новых электрокаров. Корабль на электротяге способен развивать скорость до 12,8 км/ч. «Поскольку корабль имеет электродвигатель, он не несет никакой угрозы окружающей среде. Эта технология скоро будет внедрена в пассажирских водных перевозках и на инженерных кораблях», — заявил председатель компании-разработчика судна, Hangzhou Modern Ship Design & Research Co, Хуан Джиалин.

Первый электрогрузовик и спорткар c прозрачной крышей Tesla. Фотогалерея.

Спущенное на воду судно, по его словам, предназначено для перевозки каменного угля для генерации электроэнергии. Генеральный директор Guangzhou Shipyard International Чен Джи отметил, что цена на перевозки на электрокораблях будет зависеть от емкости литиевых батарей. По мнению Джи, суда на электрической тяге теоретически имеют большую грузоподъемность, чем аналоги на традиционном топливе.

На данный момент судно, имя которого пока не называется, начало испытания в водах к югу от Гонконга.