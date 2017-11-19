Путин утвердил расширение оснований для отказа в валютных операциях

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Согласно новым изменениям, банки получат возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства. Также клиентов ждет отказ, если они не предоставили документы или же подали недостоверные или несоответствующие установленным требованиям бумаги.

Кроме того, в законе уточняется перечень информации, необходимый для проведения уполномоченными банками валютных операций.

В изменениях также говорится о положениях российского Кодекса касаемо административных правонарушений. В частности, речь идет об ответственности за проведение валютных операций с нарушениями законами и требований о репартиации денежных средств. Провинившиеся понесут наказание в виде штрафов.

Также дополнительное наказание понесут должностные лица, которые повторно нарушат требования валютного законодательства и актов органов валютного контроля. Таким лицам грозит дисквалификация на срок от шести месяцев до трех лет.