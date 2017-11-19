Названы лучшие стартап-проекты Казахстана
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Определены победители конкурса стартапов Zhastar Innovation-2017, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Определены победители конкурса стартапов Zhastar Innovation-2017, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Более месяца молодые люди с креативными идеями, запускаемыми и уже работающими проектами участвовали в различных
И вот настал час икс — финальная выставка, защита стартапов перед строгим жюри и объявление победителей. В заключительный день Zhastar Innovation участники конкурса, разделенные по отраслям, должны были за короткое время успеть донести суть своего изобретения и ответить на вопросы комиссии, в которую вошли руководитель управления молодежной политики Алматы Чингис Бескемпиров, Александр Ли, руководитель отдела молодежных проектов и организационной работы управления по вопросам молодежи Алматы Елнур Бейсенбаев, актер Шарип Серик, предприниматель, общественный деятель и депутат маслихата Алматы Константин Авершин, президент Казахстанской ассоциации франчайзинга, общественный деятель Бекнур Кисиков и другие авторитетные эксперты в разных областях.
«Мероприятие мне очень нравится. Когда сообщили, что я буду членом жюри на Zhastar Innovation, очень обрадовался.
Тематика проектов была актуальной — решение продовольственной безопасности, активизация услуг, решение безработицы, хранения базы данных. Подавляющее большинство конкурсных проектов предложило конкретные решения того или иного вопроса.
Интересен формат конкурса. Призовой фонд- 7 миллионов, не является
«Статистика показывает, что стартапы имеют очень плохую выживаемость, чем больше стартапов поддержим, тем больше шансов, что
И все же жюри после долгих споров выбрало лучших в 10 номинациях. «Стартапом года» признан новый тип персонального компьютера без монитора, первый
Помимо собственно защиты проектов и объявлений в рамках Zhastar Innovation прошла финальная выставка проектов, чьи авторы активно участвовали в
Напомним, проект Zhastar Innоvation реализует общественный фонд Qadam Intech по заказу управления по вопросам молодежной политики города Алматы. Проект является ежегодным. Он имеет огромное социальное значение — воспитание молодежи на основе духовной культуры, образованности, постоянного развития и повышения инновационного потенциала страны. Поэтому важно отметить, что проект Zhastar Innovation решает одно из ключевых направлений программы «Рухани жаңғыру» в модернизации общественного сознания.