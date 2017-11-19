Названы лучшие стартап-проекты Казахстана

Более месяца молодые люди с креативными идеями, запускаемыми и уже работающими проектами участвовали в различных мастер-классах и тренингах от успешных бизнесменов — актера и общественного деятеля Ануара Нурпеисова, партнера холдинга Chocofamily Нуркена Рзалиева, члена совета директоров Technodom Александра Ли, маркетолога Yuframe Расула Абдуллаева и других. Но и не забывали работать над своими проектами.

И вот настал час икс — финальная выставка, защита стартапов перед строгим жюри и объявление победителей. В заключительный день Zhastar Innovation участники конкурса, разделенные по отраслям, должны были за короткое время успеть донести суть своего изобретения и ответить на вопросы комиссии, в которую вошли руководитель управления молодежной политики Алматы Чингис Бескемпиров, Александр Ли, руководитель отдела молодежных проектов и организационной работы управления по вопросам молодежи Алматы Елнур Бейсенбаев, актер Шарип Серик, предприниматель, общественный деятель и депутат маслихата Алматы Константин Авершин, президент Казахстанской ассоциации франчайзинга, общественный деятель Бекнур Кисиков и другие авторитетные эксперты в разных областях.

«Мероприятие мне очень нравится. Когда сообщили, что я буду членом жюри на Zhastar Innovation, очень обрадовался. Во-первых, всегда интересно узнать, чем дышит, о чем мыслит молодежь. Второе — именно через такие инновационные стартапы сегодня мы можем найти решение многих вопросов- импортозамещения, занятости, создания креативной социальной среды. Своего рода мобилизация интеллектуальной и креативной силы и энергии молодежи. К тому же именно на таких конкурсах молодежь мобилизируется, получает коммуникативные навыки, умение презентовать свою идею, психологическую устойчивость. Не важно, выиграли они или проиграли, главное, что в процессе участия в конкурсах человек быстрее учится, чем во время теоретических занятий в университете. 5 лет в каком-то институте», — отметил член жюри Бекнур Кисиков.

Тематика проектов была актуальной — решение продовольственной безопасности, активизация услуг, решение безработицы, хранения базы данных. Подавляющее большинство конкурсных проектов предложило конкретные решения того или иного вопроса.

Интересен формат конкурса. Призовой фонд- 7 миллионов, не является джек-потом, а разделен на 10 победителей по 700 тыс каждому.

«Статистика показывает, что стартапы имеют очень плохую выживаемость, чем больше стартапов поддержим, тем больше шансов, что какой-то из них выживет. Лучше понемногу, но всем помочь. Конечно, некоторые проекты сырые, у других конкурсантов опыта нет, и мы взяли контакты, будем после конкурса им помогать в доработке», — сказал Бекнур Кисиков.

И все же жюри после долгих споров выбрало лучших в 10 номинациях. «Стартапом года» признан новый тип персонального компьютера без монитора, первый мини-проектор с желехом ноутбука в компактном корпусе, сделанный в Казахстане JayBox. Известно, что его создатель Елубай Кабдылманатов ведет активные переговоры с китайскими и японскими заводами о массовом выпуске первой партии. В номинации «Мобильное приложение» победил Александр Сотников и его сервис по доставке посылок через путешественников по Казахстану и всему миру. В разделе «Робототехника» выиграл Дастан Рахатов с набором по обучению детей программированию BOZBALA, лучшим проектом в сфере образования и культуры признан работающий молодежный портал с информацией о грантах и образовании Neupusti.net Фарангизы Шукашевой, лучшей инновационной идеей признан сервис печатающих терминалов Qagaz daiyn, руководитель Айдар Дармеш, технологией будущего назван сервис доставки еды Eats + Баймурат Адильбек. В номинации «Умный город» самый лучший проект, по мнению жюри, — инновационную систему охраны домов, представил Олжас Ахметжанов, лучшей инновацией социума назван проект создания инновационной фермы, которая обслуживается одним человеком 1 час в день (автор проекта Мукагали Каиымов), а в номинации «Зеленые» технологии победила Ханум Кусаинова, предложившая перерабатывать окурки. Номинация «Выбор жюри» присуждена Ердосу Алтынбекову.

Помимо собственно защиты проектов и объявлений в рамках Zhastar Innovation прошла финальная выставка проектов, чьи авторы активно участвовали в мастер-классах и мероприятиях форума.