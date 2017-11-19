Пермьстат: средняя зарплата в Прикамье выросла на 4 процента

Пермские статистики подсчитали, как изменилась среднемесячная заработная плата в регионе с начала года. При этом они подчеркнули, что анализировались только данные, которые в добровольном порядке им присылают крупные, а также государственные и муниципальные предприятия и организации.

По данным Пермьстата, среднемесячная заработная плата к сентябрю составила около 31,5 тысячи рублей. По сравнению с сентябрем прошлого года в денежном выражении она выросла на 6 процентов. Но с учетом инфляции — лишь на 4,1 процента.