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12:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Пермьстат: средняя зарплата в Прикамье выросла на 4 процента

Она составляет около 31,5 тысячи рублей.

Пермские статистики подсчитали, как изменилась среднемесячная заработная плата в регионе с начала года. При этом они подчеркнули, что анализировались только данные, которые в добровольном порядке им присылают крупные, а также государственные и муниципальные предприятия и организации.

По данным Пермьстата, среднемесячная заработная плата к сентябрю составила около 31,5 тысячи рублей. По сравнению с сентябрем прошлого года в денежном выражении она выросла на 6 процентов. Но с учетом инфляции — лишь на 4,1 процента.

В сфере добычи полезных ископаемых зарплата за месяц в среднем составляет сейчас 50,4 тысячи рублей, в строительстве — 24,9 тысячи, в сфере образования — 26,4 тысячи рублей.

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