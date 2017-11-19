Автотрасса «Астана-Щучинск» принесла 1 млрд тенге

Источник: Newtimes.kz

По данным дирекции платных автодорог «ҚазАвтоЖол», сборов оказалось больше на 4% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

«В среднем у нас интенсивность транспортных средств где-то порядка 1−1,5% идет. Мы ориентируемся на интенсивность и также планируем. В прошлом году проезд по платной дороге составил 2,5 млн транспортных средств. На текущий год предполагаем, что будет 2,5−2,6 млн транспортных средств», —начальник отдела АО «НК «ҚазАвтоЖол» Жандос Жунусов.