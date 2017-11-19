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07:12 (мск), источник: Newtimes.kz

Автотрасса «Астана-Щучинск» принесла 1 млрд тенге

За 10 месяцев автотрасса «Астана-Щучинск» принесла 1 млрд тенге, передает телеканал «Хабар24».

Источник: Newtimes.kz

По данным дирекции платных автодорог «ҚазАвтоЖол», сборов оказалось больше на 4% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

«В среднем у нас интенсивность транспортных средств где-то порядка 1−1,5% идет. Мы ориентируемся на интенсивность и также планируем. В прошлом году проезд по платной дороге составил 2,5 млн транспортных средств. На текущий год предполагаем, что будет 2,5−2,6 млн транспортных средств», —начальник отдела АО «НК «ҚазАвтоЖол» Жандос Жунусов.

Также в рамках подготовки трассы «Астана-Щучинск» к зимнему периоду определены участки, наиболее подверженные снегозаносам. Их общая протяженность составляет 50 километров. Запланирована работа по задержанию осадков: отработаны схемы оповещения дорожных подразделений, разработан график круглосуточного дежурства водителей и механизаторов в зимний период. Кроме этого, представлена информация по развитию инфраструктуры в северном регионе. Начаты работы по реконструкции автодороги «Петропавловск-Курган» протяженностью 60 км, завершится ремонт в 2019 году.

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Автотрасса «Астана-Щучинск» принесла 1 млрд тенге
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