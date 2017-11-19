Автотрасса «Астана-Щучинск» принесла 1 млрд тенге
За 10 месяцев автотрасса «Астана-Щучинск» принесла 1 млрд тенге, передает телеканал «Хабар24».
За 10 месяцев автотрасса «Астана-Щучинск» принесла 1 млрд тенге, передает телеканал «Хабар24».
По данным дирекции платных автодорог «ҚазАвтоЖол», сборов оказалось больше на 4% по сравнению с таким же периодом прошлого года.
«В среднем у нас интенсивность транспортных средств
Также в рамках подготовки трассы «Астана-Щучинск» к зимнему периоду определены участки, наиболее подверженные снегозаносам. Их общая протяженность составляет 50 километров. Запланирована работа по задержанию осадков: отработаны схемы оповещения дорожных подразделений, разработан график круглосуточного дежурства водителей и механизаторов в зимний период. Кроме этого, представлена информация по развитию инфраструктуры в северном регионе. Начаты работы по реконструкции автодороги «Петропавловск-Курган» протяженностью 60 км, завершится ремонт в 2019 году.