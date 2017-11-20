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10:29 (мск), источник: Известия

Территорию бывшего Черкизовского рынка отдали под реновацию

Территорию бывшего Черкизовского рынка отведут под строительства жилья по программе реновации.

Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Могу точно сказать, что там появится дополнительное жилье для программы реновации… Мы сейчас активно занимаемся проектом планировки, чтобы на этом месте построить максимально благоустроенный, отвечающий всем стандартам реновации, жилой комплекс», — цитирует его «РИА Новости».

Хуснуллин добавил, что участок был передан городу Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

Кроме того, сам район Измайлово может стать прекрасным местом для начала реализации программы, поскольку здесь в шаговой доступности есть и метро и МКЦ.

Новые кварталы в районе могут начать заселять уже в конце 2019 года.

13 ноября портал iz.ru сообщил, что власти Москвы наметили начать снос Ховринской больницы до конца 2017 года, чтобы начать на его месте строительство более 200 тыс. кв. м жилья для программы реновации.

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