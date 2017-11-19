В Уфе состоится ярмарка промышленных вакансий
УФА, 19 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В столице Башкирии 23 ноября состоится ярмарка вакансий для промышленных предприятий.
УФА, 19 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В столице Башкирии 23 ноября состоится ярмарка вакансий для промышленных предприятий.
Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, в числе предлагаемых вакансий соискателям — ведущий инженер, водитель автомобиля, грузчик, инженер,
Традиционно посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога, компьютерную профориентационную диагностику, а также консультации по профессиональной ориентации.
Все услуги оказываются бесплатно.
Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.