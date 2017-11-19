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11:12 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе состоится ярмарка промышленных вакансий

УФА, 19 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В столице Башкирии 23 ноября состоится ярмарка вакансий для промышленных предприятий.

Источник: Башинформ

Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, в числе предлагаемых вакансий соискателям — ведущий инженер, водитель автомобиля, грузчик, инженер, инженер-конструктор, контролер, мастер участка, машинист крана, оператор, охранник, рабочий, сборщик мебели, слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник, токарь и тракторист.

Традиционно посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога, компьютерную профориентационную диагностику, а также консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.

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