Алишер Усманов может купить бельгийский футбольный клуб «Андерлехт»
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Российский бизнесмен узбекского происхождения Алишер Усманов может приобрести бельгийский футбольный клуб «Андерлехт», сообщает газета Het Laatste Nieuws.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Российский бизнесмен узбекского происхождения Алишер Усманов может приобрести бельгийский футбольный клуб «Андерлехт», сообщает газета Het Laatste Nieuws.
Конкурентами Усманова могут стать Пол Гейзенс и Воутер Вандерхауте, подготовившие совместное предложение.
Владельцем клуба является Роджер Ванден Сток. Сообщается, что в случае смены владельца нынешнее руководители «Андерлехта» могут сохранить свои посты. По данным
«Господин Алишер Усманов регулярно получает различные предложения, в том числе о возможности приобретения футбольного клуба «Андерлехт», но никаких решений не было принято. Господин Усманов остается постоянным и искренним болельщиком и акционером футбольного клуба «Арсенала», — подчеркнули в
Алишеру Усманову принадлежит 30-процентный пакет акций лондонского «Арсенала».
«Андерлехт» за свою истории 34 раза побеждал в чемпионате Бельгии, 9 раз в Кубке страны, 13 раз в Суперкубке Бельгии, дважды выигрывал Кубок обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА, один раз — Кубок УЕФА.