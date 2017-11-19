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08:30 (мск), источник: Sputnik

Алишер Усманов может купить бельгийский футбольный клуб «Андерлехт»

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Российский бизнесмен узбекского происхождения Алишер Усманов может приобрести бельгийский футбольный клуб «Андерлехт», сообщает газета Het Laatste Nieuws.

Источник: Sputnik

Конкурентами Усманова могут стать Пол Гейзенс и Воутер Вандерхауте, подготовившие совместное предложение.

Владельцем клуба является Роджер Ванден Сток. Сообщается, что в случае смены владельца нынешнее руководители «Андерлехта» могут сохранить свои посты. По данным пресс-службы Усманова, бизнесмен еще не принял решения относительно покупки клуба.

«Господин Алишер Усманов регулярно получает различные предложения, в том числе о возможности приобретения футбольного клуба «Андерлехт», но никаких решений не было принято. Господин Усманов остается постоянным и искренним болельщиком и акционером футбольного клуба «Арсенала», — подчеркнули в пресс-службе.

Алишеру Усманову принадлежит 30-процентный пакет акций лондонского «Арсенала».

«Андерлехт» за свою истории 34 раза побеждал в чемпионате Бельгии, 9 раз в Кубке страны, 13 раз в Суперкубке Бельгии, дважды выигрывал Кубок обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА, один раз — Кубок УЕФА.

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 Алишер Усманов может купить бельгийский футбольный клуб 'Андерлехт'
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