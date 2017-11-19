Из аварийного жилья переселили 12 тыс. южноуральцев

Источник: РИА "Новости"

Они оценили удачи и неудачи минувших семи дней и составили своеобразный рейтинг. Начнем с поражений недели и закончим на хорошей ноте в рубрике «Экспертиза недели».

Итак, самым крупным поражением недели эксперты назвали очередную незаконную и варварскую вырубку зеленых насаждений в Челябинске. На улице Мамина от 85 деревьев остались только пни. Ущерб почти 900 тысяч людей. Сейчас полицейские ищут неизвестных лесорубов, а прокуратура уже поручила возбудить уголовное дело.

Владимир Бурматов, депутат Государственной думы: «Будем очень жестко разбираться с этим. Челябинск этим летом и так потерял много деревьев, скверов, рощ, аллей. Уничтожать зеленые легкие нашего города, это, конечно, недопустимо, поэтому надо реагировать на каждый такой случай».

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Второе поражение недели — перенос сроков закрытия челябинской свалки. Прекратить работу она должна была в январе, теперь речь идет о мае. Но власти до сих пор не знают, куда возить собираемый в Челябинске мусор. Даже если найдут или построят новый полигон ТБО, тариф на вывоз мусора вырастет, по оценкам некоторых экспертов, в четыре раза.

Сергей Зырянов, директор Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ: «Чиновники только сейчас начали осознавать, что это повлечет изменение тарифа на вывоз мусора как для жителей города, так и для муниципальных учреждений».

Рост цен на топливо, в том числе и на бензин, это третье место событий недели со знаком минус. За год стоимость одного литра выросла на 7 процентов.

Сергей Буяков, депутат Законодательного Собрания Челябинской области: «Мы видим биржевые котировки, нефть то растет, то падает, но снижение цены топлива я что-то не припомню. Почему? Конечно, это бьет по карманам челябинцев, и людям надо внятно хотя бы объяснить, почему так происходит».

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Теперь к успехам недели. И лавры победителя достаются завершению программы по переселению из аварийного жилья. Область вошла в пятерку лидеров. 12 тысяч южноуральцев переехали в новые комфортные квартиры, 650 старых бараков снесли.

Владимир Бурматов, депутат Государственной думы: «Понять, что это значит для каждого человека, который до этого жил в бараке, без туалета, воды и иногда без кровли — и такие случаи встречались».

Второе место рейтинга эксперты отдали заявлению мэра. Евгений Тефтелев объявил войну незаконной рекламе в городе. В год намерен убирать с улиц и проспектов до четырех тысяч квадратных метров афиш, баннеров и рекламных конструкций, нелегально размещенных.

Игорь Белехов, генеральный директор Урало-Сибирского Дома знаний: «Давно пора! Фанера и картон с рекламой, прибитые к деревьям, “нашлепки” на столбах, домах и заборах — городской позор, за который можно и нужно наказывать подпольных “рекламщиков”. Но главное — очистить город от этой грязи».

Родители, чьи дети получают домашнее образование, смогут рассчитывать на выплаты от государства. Сейчас такую идею обсуждают областные депутаты. И это третье место нашего рейтинга. По официальным данным, на Южном Урале 370 семей, которые обучают своих детей дома.

Сергей Буяков, депутат Законодательного Собрания Челябинской области: «Ребенок, обучающийся самостоятельно, обязан проходить аттестацию. И средства, которые должны выделяться школе, они не выделяются родителям. Это проблема, и мы сейчас работаем над тем, как его устранить».