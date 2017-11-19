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09:35 (мск), источник: Sputnik

Вайсберг: биткоин не подкреплен активами Центрального банка

Директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг рассказал, что биткоин — это валюта, которая пока не обладает какой-то внутренней стоимостью.

ЦБ: $ 59.6325   -0.36 € 70.3604   -0.34 ММВБ: $ 59.0800   -0.60 € 69.6500   -0.59
Источник: Sputnik

«Любая валюта подкреплена активами Центрального банка, а биткоин — нет. Поэтому можно говорить, что доля доверия к биткоину выражается в его колоссальной стоимости. Это не несет никаких обязательств по системе платежей и выплатам», — пояснил эксперт в эфире радио Sputnik.

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