Вайсберг: биткоин не подкреплен активами Центрального банка

«Любая валюта подкреплена активами Центрального банка, а биткоин — нет. Поэтому можно говорить, что доля доверия к биткоину выражается в его колоссальной стоимости. Это не несет никаких обязательств по системе платежей и выплатам», — пояснил эксперт в эфире радио Sputnik.