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10:27 (мск), источник: РИА Новости

Российские производители не будут повышать цены на шампанское к Новому году

Крупнейшие российские производители игристых и шампанских вин не планируют в ближайшее время повышать цены на эти традиционные новогодние напитки, несмотря на ожидаемый спрос и уменьшение урожая винограда в текущем году в отдельных регионах. Однако, по мнению экспертов, уже в 2018 году цены на шампанское все-таки вырастут, как минимум на 7%.

Источник: РИА "Новости"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя — РИА Новости. На днях СМИ со ссылкой на ритейлеров сообщили об ожидаемом росте цен на шампанское к Новому году на 10−15% в связи с повышением спроса на напитки. Прогноз им подтвердили импортеры игристых вин, связывая ситуацию с неурожаем в Европе. При этом российские изготовители, по их данным, ожидают роста минимальных розничных цен.

Чтобы не застаивался

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Директор по продажам одного из крупнейших производителей игристых и шампанских вин в России ОАО «Цимлянские вина» (Ростовская область) Сергей Николаев сообщил РИА Новости, что поднимать цены к Новому году они не будут. Он пояснил, что у винодельческих заводов 45−50% продаж с производства приходится на последние четыре месяца года, когда активизируется спрос.

«Цена в это время подниматься не должна с точки зрения логики и экономики, потому что производитель надеется, что-то, что он нальет в этом году, это все он в этом же году и поставит на полку», — сказал он, добавив, что с февраля уже начинается розлив урожая прошлого года.

Компании заинтересованы сбыть напиток в сезон, «чтоб не застаивался».

В свою очередь торговые сети, по его словам, как правило, к Новому году цены также не поднимают, чтобы ускорить сбыт и получить большую маржинальность.

Предпосылок нет

Крупнейшие производители шампанского и игристых вин Кубани, опрошенные РИА Новости, подтвердили, что роста цен в этом году ждать не стоит. «Повышение цен на шампанское и вина к Новому году мы не планируем», — сказала агентству директор по связям с общественностью ПАО «Абрау-Дюрсо» Ольга Фирстова.

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Такой же политики придерживаются в компании «Фанагория». «Хотим подчеркнуть, что ситуация с урожаем 2017 года не может являться причиной для повышения цен на игристые вина, которые при соблюдении всех технологических норм и правил готовятся из урожая 2016 года… Поэтому со стороны производителей считаем, что нет никаких предпосылок для подорожания игристых вин к Новому году», — сказал РИА Новости представитель компании.

Акции и скидки

Не планирует повышение цен и компания «Кубань-Вино». «Более того, обычно к Новому году мы запускаем приятные бонусы и акции для наших покупателей, которые позволяют приобрести наше вино по более низким ценам», — сказал сотрудник компании.

По словам председателя совета «Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма «Крымское Бюро Винограда и Вина» Янины Павленко, большинство вин в Крыму производятся из местного винограда. «Предприятия заявили о снижении цен к Новому году.

Так, «Золотая балка» и «Инкерман» уже запустили акции, которые позволят крымчанам и гостям полуострова приобрести игристое к Новому году по сниженным ценам. Скидки начинаются с 15%. Также предложения к празднику сейчас готовит и «Новый свет», — рассказала она.

Компания «Массандра» еще летом запустила акцию «Сделай Крым доступней», в ходе которой цены на винодельческую продукцию во всех фирменных магазинах объединения были снижены на 30−50%. Предполагается, что такие цены сохранятся как минимум до Рождества.

Импортеры уже все учли

По словам представителя «Фанагории» цены на ввозимые вина также к Новому году расти не будут.

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Импортеры, по его данным, уже давно приобрели и завезли вина в Россию по старым ценам.

«Объективно повышение цен на вина из европейского винограда может иметь место, когда о таком повышении будет объявлено в Европе, и такие более дорогие вина будут выпущены на рынок», — отметил собеседник.

Директор по продажам «Цимлянских вин» Николаев, также отметил, что ввозимый алкоголь вряд ли вырастет в цене к Новому году. «Логистика, акциз, таможенная пошлина — все это уже учтено в цене, а сети подорожание в сезон принимают очень негативно», — сказал он.

Прогноз на 2018 год

При этом уже в будущем году, по мнению Николаева, рост цен на шампанское может составить от 7 до 15% в связи с уменьшением урожая в отдельных регионах России в текущем году при сохранении затрат, в том числе, на рабочую силу, электроэнергию и комплектующие. «Мы понимаем, что это будет как минимум 7%, а возможно и до 15%», — уточнил он.

Николаев добавил, что если подорожание будет существенным, скорее всего оно будет проходить в два этапа — с начала года и в середине года. Наиболее чувствителен к изменениям стоимости, по его мнению, средний ценовой сегмент. Дорогой сегмент по продажам, как правило, стоит на месте, добавил Николаев. Он также отметил, что в последние годы наблюдается тенденция к снижению спроса на шампанское в целом в пользу группы винных напитков.

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