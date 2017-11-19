Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Экс-глава ФСБ предупредил об угрозе безопасности РФ из-за Кавказа
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Зубные импланты могли стать причиной смерти Салеева - СМИ
Киркоров высказался о венчании Пугачевой и Галкина
СМИ: Актёр из "Морских дьяволов" найден мёртвым в Петербурге
СМИ: Максим Галкин показал нежное фото с Пугачевой
«Мисс Мира-2017» стала 20-летняя индианка
30-летняя Мария Шарапова стала брюнеткой (фото)
Боярский возмущенно высказался: «Для кого поет Бузова?»
«Жду момента менять подгузник»: Малахов стал папой
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
14События недели в фотографиях
11:01 (мск), источник: Известия

Видео первого полета «летающего радара» А-100 появилось в сети

Самолет радиолокационного дозора и наведения (МАК РЛДН) А-100, известный как «летающий радар», 18 ноября осуществил свой первый полет. Видео с аэродрома опубликовал телеканал «Звезда».

Во время загрузки произошла ошибка.

Самолет может обнаруживать и сопровождать воздушные или любые другие цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией. Он был создан на базе известного Ил-76МД-90А.

В начале ноября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что поставки А-100 в войска начнутся в 2020 году.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Кредитование пошло на поправку
Украина и Донбасс обменяют пленных до Нового года
В Совбез ООН поступил новый проект резолюции по Сирии
Аргентина получила сигналы от пропавшей подводной лодки
Генерал пообещал сопротивляться приказу Трампа о ядерном ударе
Путин утвердил новые правила отказа в валютных операциях
СМИ узнали о подготовке ЕС к сценарию «хаотического» Brexit
Производители рассказали о ценах на шампанское в Новый год
NASA показало на видео изменения Земли за 20 лет
Спорт
Избиение. «Спартак» вынес «Краснодар» и приговор Шалимову «Спартак» ближе подкрадывается к чемпионской гонке, а «Краснодар» Шалимова — в тупике
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Виторган показал трогательное фото Собчак и сына Платона Актер оставил супруге нежное послание в соцсети.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь