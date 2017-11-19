Видео первого полета «летающего радара» А-100 появилось в сети
Самолет радиолокационного дозора и наведения (МАК РЛДН) А-100, известный как «летающий радар», 18 ноября осуществил свой первый полет. Видео с аэродрома опубликовал телеканал «Звезда».
Самолет радиолокационного дозора и наведения (МАК РЛДН) А-100, известный как «летающий радар», 18 ноября осуществил свой первый полет. Видео с аэродрома опубликовал телеканал «Звезда».
Самолет может обнаруживать и сопровождать воздушные или любые другие цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией. Он был создан на базе известного Ил-76МД-90А.
В начале ноября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что поставки А-100 в войска начнутся в 2020 году.