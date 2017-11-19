Более 750 грузовиков ожидают выезда из Беларуси
19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 750 грузовиков стоит в очередях на выезд из Беларуси. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.
19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 750 грузовиков стоит в очередях на выезд из Беларуси. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.
По состоянию на 10.00 19 ноября, на
На границе с Латвией стоят 65 фур. В пункте пропуска «Урбаны» — 50, «Григоровщина» — 15 автомобилей.
На границе с Польшей в пункте пропуска «Брузги» ожидают выезда 60 грузовиков, в «Козловичах» — тоже 60 фур. Кроме того, на
На границе с Украиной очередей нет.