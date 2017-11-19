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11:14 (мск), источник: БЕЛТА

Более 750 грузовиков ожидают выезда из Беларуси

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 750 грузовиков стоит в очередях на выезд из Беларуси. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

По состоянию на 10.00 19 ноября, на белорусско-литовской границе находится 569 грузовых автомобилей. В пункте пропуска «Привалка» в очереди 174 большегруза, «Каменный Лог» — 160, «Бенякони» — 135, «Котловка» — 100.

На границе с Латвией стоят 65 фур. В пункте пропуска «Урбаны» — 50, «Григоровщина» — 15 автомобилей.

На границе с Польшей в пункте пропуска «Брузги» ожидают выезда 60 грузовиков, в «Козловичах» — тоже 60 фур. Кроме того, на белорусско-польской границе выезда из Беларуси ожидают 100 легковых автомобилей. В «Брузгах» стоит 70 легковушек, в пункте пропуска «Брест» — 30 машин.

На границе с Украиной очередей нет.

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