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11:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Беларуси начали переработку использованных батареек

Использованные батарейки начали перерабатывать в деревне Станок-Водица, что находится на территории Минского областного технопарка.

Источник: Комсомольская правда

ОАО «БелВТИ» запустило первую в стране линию по переработке использованных батареек. Перерабатывать их будут в деревне Станок-Водица, что на территории Минского областного технопарка. Технология переработки исключает захоронение каких-либо веществ.

Как передает belta.by, вначале батарейки вручную сортируют, Солевые и щелочные батарейки перерабатывают, после чего получаются три фракции. Стальная фракция отправляется на предприятие «Белвторчермет», цинкосодержащая смесь — на предприятия, которые используют в производстве цветные металлы. А угольно-марганцевую смесь отправляют на металлургические заводы.

Мощность линии — 100 тонн батареек в год.

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