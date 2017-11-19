В Беларуси начали переработку использованных батареек

ОАО «БелВТИ» запустило первую в стране линию по переработке использованных батареек. Перерабатывать их будут в деревне Станок-Водица, что на территории Минского областного технопарка. Технология переработки исключает захоронение каких-либо веществ.

Как передает belta.by, вначале батарейки вручную сортируют, Солевые и щелочные батарейки перерабатывают, после чего получаются три фракции. Стальная фракция отправляется на предприятие «Белвторчермет», цинкосодержащая смесь — на предприятия, которые используют в производстве цветные металлы. А угольно-марганцевую смесь отправляют на металлургические заводы.