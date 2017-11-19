Еженедельно в Польшу будут отправлять 40 тонн винограда из Молдовы

«Наш товар — высшего сорта. Естественно, попадаются испорченные ягоды, но при упаковке мы их убираем. Если виноград намерены продавать в супермаркетах, пакуем в пакеты. На каждом — карта Молдовы», — сказал виноградарь Александр Арсени.



Условиями сотрудничества фермер доволен. Килограмм винограда он продает минимум за 90 евроцентов.



«Я встречался с потенциальными покупателями. Они говорят, что наш виноград, а именно сорт “Молдова”, пользуется большим спросом, чем итальянский. Наш — самый вкусный», — добавил виноградарь Александр Арсени.



По статистике, в прошлом году из Молдовы в Польшу экспортировали 98 тонн винограда. А с начала этого года — почти 600 тонн. По прогнозам специалистов, в ближайшие пять лет объем экспорта на этом направлении достигнет тысячи тонн ежегодно.



«В следующем году купят еще больше, мы уже договорились. Наметилась позитивная тенденция. Польский рынок открыт, импортеры легко идут на контакт», — отметил консультант по экспорту Лилиан Чипричук.



Отправляют молдавский виноград в Россию, Румынию, страны Балтии и даже в Ирак.