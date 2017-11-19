В Кантемирском районе восстановят дом, в котором два года назад взорвался бытовой газ

«Проект предусматривает укрепление несущих стен от фундамента до крыши, усиление арматурой, бетоном, все — по техническим нормам», — сказал глава Стройуправления Кантемирского райсовета Валерий Мокану.



По расчетам, на восстановление жилого дома в Кантемире нужно четыре миллиона леев. Местная администрация предоставила часть средств, остальное получат в виде кредита.



«На днях мы узнали, что Банк развития Совета Европы одобрил наш проект. Мы получим кредит сроком на 25 лет. Сами внесем 45 процентов», — отметил председатель Кантемирского района Андрей Чобану.



Восстановленные квартиры отдадут молодым специалистам, которые приедут работать в Кантемир.



«Для работников социальной сферы, учителям, врачам. Дом находится неподалеку от школы. Тем, кто в нем поселится, будет удобно», — сказал министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык.



В мае 2015 года утечка газа произошла в квартире на четвертом этаже. Один из жильцов погиб. Правительство выделило погорельцам шесть миллионов леев на покупку нового жилья.