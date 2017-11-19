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12:39 (мск), источник: Publika.md

В Кантемирском районе восстановят дом, в котором два года назад взорвался бытовой газ

Два года назад в этом доме произошел взрыв бытового газа. Три квартиры выгорело полностью, семь пострадало. Жильцов переселили, но местные власти не оставляли надежды восстановить многоэтажку.

Источник: Publika.md

«Проект предусматривает укрепление несущих стен от фундамента до крыши, усиление арматурой, бетоном, все — по техническим нормам», — сказал глава Стройуправления Кантемирского райсовета Валерий Мокану.

По расчетам, на восстановление жилого дома в Кантемире нужно четыре миллиона леев. Местная администрация предоставила часть средств, остальное получат в виде кредита.

«На днях мы узнали, что Банк развития Совета Европы одобрил наш проект. Мы получим кредит сроком на 25 лет. Сами внесем 45 процентов», — отметил председатель Кантемирского района Андрей Чобану.

Восстановленные квартиры отдадут молодым специалистам, которые приедут работать в Кантемир.

«Для работников социальной сферы, учителям, врачам. Дом находится неподалеку от школы. Тем, кто в нем поселится, будет удобно», — сказал министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык.

В мае 2015 года утечка газа произошла в квартире на четвертом этаже. Один из жильцов погиб. Правительство выделило погорельцам шесть миллионов леев на покупку нового жилья.

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