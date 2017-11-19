Аэропорт Платов станет точкой развития юга России

На Sukhoi Superjet 100 прибыли около ста почетных гостей, в том числе министр транспорта России Максим Соколов и губернатор Ростовской области Василий Голубев. По авиационной традиции первый рейс в новый аэропорт был встречен водной аркой из брандспойтов пожарных машин. Лайнер «Азимута» выполнил рейс из действующего аэропорта Ростова-на-Дону в готовящийся к открытию Платов. А из Москвы первым рейсом на самолете А-319, который носит символичное имя «Ростов-на-Дону», прилетели представители Росавиации во главе с руководителем агентства Александром Нерадько.

— Первый тестовый полет — лучшее свидетельство тому, что крупномасштабный проект — строительство в Ростовской области аэропортового комплекса Платов — фактически завершен, — сказал Василий Голубев.

В свою очередь глава Минтранса отметил, что все стороны, участвующие в реализации проекта: федеральные и региональные структуры, инвестор — свои обязательства выполнили на высоком уровне. Теперь необходимо сконцентрироваться на финальных аспектах ввода аэродром Платов. В том числе на организации перевода всех служб из старого аэропорта в новый. Особое внимание, как отметил Максим Соколов, должно быть уделено вопросам обеспечения транспортной безопасности.

Для этого в районе аэропорта Платов на боевое дежурство поставлен пожарно-спасательный отряд МЧС. Решен вопрос о пункте пропуска через госграницу, который откроется одновременно с началом работы воздушной гавани.

Как заявил Максим Соколов, с 1 декабря аэропорт Платов начнет регулярно принимать и отправлять самолеты различных авиакомпаний.

Губернатор Василий Голубев вместе с главой Минтранса Максимом Соколовым и главой компании «Ренова» Виктором Вексельбергом приняли участие в высадке деревьев в новом сквере 80-летия Ростовской области в аэропорту Платов. В озеленении также приняли участие делегации всех муниципалитетов Дона, в их числе — почетные граждане Ростовской области, а также представители ведомств и компаний, участвовавших в создании аэропортового комплекса.

Кстати

С запуском аэропорта синхронизировано начало транспортного сообщения. Полностью, на 100 процентов, готовы оба подъезда к аэропорту: от М-4 «Дон» протяженностью 2,4 километра и от Северного обхода Ростова-на-Дону — 16 километров. Для пассажиров авиарейсов из Ростова к аэропорту организован трансфер для чего закуплены два десятка 20-местных автобусов. Они будут отправляться как от главного железнодорожного вокзала, так и станции «Сельмаш» каждые 20 минут днем и 30 минут — ночью. Новые автобусы поступят 27 ноября и к началу полетов из аэропорта Платов будут готовы к перевозкам пассажиров. Стоимость поездки обойдется в 65 рублей на маршруте от «Сельмаша» и 85 рублей — от главного железнодорожного вокзала.

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