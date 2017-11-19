Аэропорт Платов станет точкой развития юга России
Построенный к Чемпионату мира по футболу 2018 года международный аэропорт Платов принял первые пассажирские самолеты авиакомпаний «Азимут» и «Россия».
Построенный к Чемпионату мира по футболу 2018 года международный аэропорт Платов принял первые пассажирские самолеты авиакомпаний «Азимут» и «Россия».
На Sukhoi Superjet 100 прибыли около ста почетных гостей, в том числе министр транспорта России Максим Соколов и губернатор Ростовской области Василий Голубев. По авиационной традиции первый рейс в новый аэропорт был встречен водной аркой из брандспойтов пожарных машин. Лайнер «Азимута» выполнил рейс из действующего аэропорта
— Первый тестовый полет — лучшее свидетельство тому, что крупномасштабный проект — строительство в Ростовской области аэропортового комплекса Платов — фактически завершен, — сказал Василий Голубев.
В свою очередь глава Минтранса отметил, что все стороны, участвующие в реализации проекта: федеральные и региональные структуры, инвестор — свои обязательства выполнили на высоком уровне. Теперь необходимо сконцентрироваться на финальных аспектах ввода аэродром Платов. В том числе на организации перевода всех служб из старого аэропорта в новый. Особое внимание, как отметил Максим Соколов, должно быть уделено вопросам обеспечения транспортной безопасности.
Для этого в районе аэропорта Платов на боевое дежурство поставлен
Как заявил Максим Соколов, с 1 декабря аэропорт Платов начнет регулярно принимать и отправлять самолеты различных авиакомпаний.
Губернатор Василий Голубев вместе с главой Минтранса Максимом Соколовым и главой компании «Ренова» Виктором Вексельбергом приняли участие в высадке деревьев в новом сквере 80-летия Ростовской области в аэропорту Платов. В озеленении также приняли участие делегации всех муниципалитетов Дона, в их числе — почетные граждане Ростовской области, а также представители ведомств и компаний, участвовавших в создании аэропортового комплекса.
Кстати
С запуском аэропорта синхронизировано начало транспортного сообщения. Полностью, на 100 процентов, готовы оба подъезда к аэропорту: от М-4 «Дон» протяженностью 2,4 километра и от Северного обхода
Справка
Строительство международного аэропортового комплекса Платов началось 1 ноября 2014 года, когда губернатор Василий Голубев вместе с министром транспорта России Максимом Соколовым, руководителем федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько и председателем совета директоров ГК «Ренова» Виктором Вексельбергом заложили первый камень. Проект реализовывался на основе